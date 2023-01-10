Жеваго у Франції вийшов під заставу мільйон євро. В чому його звинувачують

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Арештований у Франції за підозрою у розтраті коштів український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в один мільйон євро і вийшов з-під варти.

Про це ВВС News Україна повідомило джерело в правоохоронних органах України.

Також про це повідомило видання "Українська правда".

За даними співрозмовника, Жеваго не може покидати Францію. Він також змушений буде відмічатись у поліції тричі на тиждень.

5 січня французький суд переніс слухання щодо його екстрадиції до України на 19 січня.

За словами співрозмовника, навряд чи варто чекати, що суд швидко ухвалить рішення щодо екстрадиції.

Команда Жеваго послідовно заперечує усі звинувачення.

ВВС News Україна намагається отримати коментар у адвокатів Костянтина Жеваго.

Французький в'язень

Жеваго затримали на гірськолижному курорті у французьких Альпах на запит Києва наприкінці грудня, тоді ж суд французького міста Шамбері виніс рішення про його екстрадиційний арешт.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомляло, що бізнесмен є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема Жеваго повідомили про підозру у вчиненні розтрати 113 млн доларів банку "Фінанси і кредит".

На його майно, кажуть в ДБР, наклали арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств і 26 об'єктів нерухомості.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Хто такий Жеваго

Бізнесмен Костянтин Жеваго є засновником Ferrexpo AG. Ще у 2021 році видання Forbes Україна ставило його на третю сходинку в рейтингу найбагатших українців.

Його статки оцінили у $2,4 мільярда доларів, причому $1,4 млрд з них припадає саме на Ferrexpo.

Жеваго був депутатом України шістьох скликань, проте у 2019 році програв округ на Полтавщині кандидату від "Слуги народу".

Автор фото, Ворскла

У часи свого депутатства Жеваго часто потрапляв у рейтинги найбільших "прогульників" парламентських засідань і зізнавався, що більшість часу проводить в Лондоні.

Підприємець також був бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", який у 2015 році визнали неплатоспроможним.

У 2019-му, коли Жеваго вже не був депутатом, правоохоронці оголосили йому про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень через цей банк та відмиванні коштів.

Незабаром після цього його оголосили в розшук - через "систематичну неявку в органи досудового розслідування".

Тоді правоохоронці припускали, що він виїхав з України. ЗМІ писали, що бізнесмен перебуває в одній з країн ЄС.

Раніше він значну частину часу проводив у Лондоні та збирався купити там нерухомість.

Згодом Жеваго склав з себе повноваження гендиректора Ferrexpo. Але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів. Звідки вийшов після затримання у Франції.

Усі звинувачення на свою адресу він заперечував.

Син Костянтина Жеваго Іван є формальним власником опозиційного до влади телеканалу "Еспресо". Цей канал вимкнули з ефіру цифрового мовлення після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Також Жеваго є почесним президентом футбольного клубу "Ворскла" (Полтава).

У березні 2020 року Володимир Зеленський попросив гендиректора Кременчуцького автомобільного заводу передати Жеваго, який був власником підприємства (завод націоналізували у 2022 році), аби він "вийшов на зв'язок".

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ. З того, що ми зараз чуємо, це єдиний вихід", - сказав тоді президент.