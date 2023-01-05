Мебляр розгадав таємницю наскельних малюнків Європи віком 20-30 тисяч років

45 хвилин(и) тому

Автор фото, DURHAM UNIVERSITY/PA

Лондонському реставратору меблів приписують важливе відкриття, яке допомогло зрозуміти, чому мисливці-збирачі Льодовикового періоду малювали наскельні малюнки.

Бен Бекон проаналізував позначки на малюнках віком 20 тис. років і дійшов висновку, що вони можуть стосуватися місячного календаря.

Після цього команда спеціалістів довела, що ранні європейці робили записи про час репродуктивних циклів тварин.

Бекон каже, що це "сюрреалістично" вперше зрозуміти, що мали на увазі мисливці-збирачі.

Печерні малюнки тварин, таких як олені, риби та велика рогата худоба, були знайдені в печерах по всій Європі.

Але археологи були спантеличені значенням крапок та інших знаків на зображеннях. Тому Бекон вирішив спробувати їх розшифрувати.

Автор фото, HENRI BREULI/DURHAM UNIVERSITY/PA WIRE Підпис до фото, Такі крапки 23 тис. років тому допомогли мисливцям-збирачам Льодовикового періоду вижити

Бекон провів багато годин в інтернеті та в Британській бібліотеці, переглядаючи фотографії печерних малюнків і, "зібравши якомога більше даних, почав шукати повторювані візерунки".

Зокрема, він досліджував знак "Y" на деяких картинах, який, на його думку, міг бути символом "народження", оскільки він показував, що одна лінія виростає з іншої.

Автор фото, NEANDERTHAL MUSEUM, METTMANN/DURHAM UNIVERSITY/PA Підпис до фото, Ці трафарети рук і диких коней були створені близько 30 тис. років тому

Розвиваючи свої дослідження, він залучав друзів і старших науковців. Вони заохочували його продовжувати розслідування, попри те, що Бекон був "фактично людиною з вулиці".

Він співпрацював із командою, до складу якої входили два професори з Даремського університету та один з Університетського коледжу Лондона.

Опрацювавши цикли народження схожих сучасних тварин, вони дійшли висновку, що кількість позначок на наскельних малюнках була рекордною у місяці, які збігалися зі шлюбним періодом у тварин.

Автор фото, BERENGUER, M/DURHAM UNIVERSITY/PA WIRE Підпис до фото, Для запису репродуктивних циклів тварин використовували точки та інші позначки

Висновки команди були опубліковані в Кембриджському археологічному журналі.

Професор Пол Петтітт з Даремського університету сказав, що "радий, що сприйняв це серйозно", коли Бекон зв'язався з ним.

"Результати показують, що мисливці-збирачі Льодовикового періоду першими використовували системний календар і позначки для запису інформації про основні екологічні події в цьому календарі", - пояснює він.

Автор фото, NEANDERTHAL MUSEUM, METTMANN/DURHAM UNIVERSITY/PA Підпис до фото, Ці малюнки та позначки були зроблені 15 тис. років тому

Петтіт додає: "Ми можемо показати, що ці люди, які залишили спадщину образотворчого мистецтва в печерах Ласко [у Франції] та Альтамірі [в Іспанії], також залишили записи раннього часовимірювання, які зрештою стануть звичним явищем для нашого виду".

Бекон сказав, що наші предки були "набагато більше схожі на нас, ніж ми думали раніше. Ці люди, відокремлені від нас багатьма тисячоліттями, раптом стали набагато ближчими".