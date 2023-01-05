Актор Едвард Нортон - родич Покахонтас. Як він про це дізнався

Меделін Галперт

BBC News, Нью-Йорк

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Едвард Нортон дізнався про зв'язок своєї сім'ї з Покахонтас в шоу Finding Your Roots

Актор Едвард Нортон ріс, слухаючи розповіді про родинні зв'язки його сім'ї з індіанською героїнею Покахонтас, і вважав це просто сімейною легендою.

Але під час шоу Finding Your Roots ("У пошуках свого коріння") американського мовника PBS він з'ясував, що ця легенда заснована на реальних фактах.

"Покахонтас справді твоя прабабуся у 12 коліні", - сказав йому ведучий шоу, історик Генрі Луїс Гейтс-молодший.

Його щотижневе шоу досліджує історію предків знаменитих гостей.

Відстежуючи походження Нортона, Гейтс виявив, що його пращурами у 12 коліні були Джон Рольф і Покахонтас.

"Цьому є пряме документальне підтвердження, - сказав Гейтс. - У цьому немає сумнівів".

За словами Гейтса, вони одружилися 5 квітня 1614 року в Джеймстауні, штат Вірджинія - у той час ще був живий Вільям Шекспір.

Покахонтас померла через кілька років у березні 1617 року в Грейвсенді, Англія, а колоніст Джон Рольф помер приблизно в березні 1622 року, додав він.

Але згідно з книгою 2007 року "Справжня історія Покахонтас: Інший бік історії" авторів доктора Лінвуда Кусталоу та Анджели Деніел, Покахонтас вже була одружена з індіанським воїном на ім'я Кокум і народила від нього дитину до того, як її викрали та видали заміж за Джона Рольфа.

За даними Смітсонівського національного музею американських індіанців, книга містить усну та письмову історичну документацію, що підтверджує події.

Зірка "Бійцівського клубу", який цікавиться історією та вивчав власне походження до появи на телешоу, виглядав щиро шокованим.

"Це змушує усвідомити, яким маленьким шматочком загальної історії людства ти є", - сказав Нортон.

Зв'язок 53-річного актора з Покахонтас став не єдиною новиною про свою сім'ю, яку він дізнався під час шоу.

Гейтс також сказав Нортону, що його предки мали рабів.

Його прадід у третьому коліні тримав у рабстві семеро людей, зокрема 55-річного чоловіка, 37-річну жінку та п'ятьох дівчаток 10, 9, 8, 6 і 4 років, сказав ведучий.

"Як ви до цього ставитеся?" - запитав Гейтс.

"Коротка відповідь: це дуже неприємно, - сказав Нортон. - Всім має бути дуже неприємно через це".

"Коли читаєш "Раб, 8 років", хочеться просто померти", - додав він.