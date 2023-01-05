Путін доручив припинити вогонь на Різдво

40 хвилин(и) тому

Володимир Путін доручив припинити вогонь на різдвяні свята, повідомили у Кремлі.

"Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - цитують російські державні ЗМІ заяву Кремля.

Це перше подібне оголошення припинення вогню з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

5 січня президент Туреччини у розмові телефоном закликав Путіна до припинення вогню.

Зранку вперше ініціативу припинення вогню на Різдво озвучив патріарх Російської православної церкви Кирило.

Він чітко пропонував, щоб припинення вогню тривало з 12 години 6 січня і до кінця доби 7 січня - "щоб православні люди могли відвідати служби у Різдвяний святвечір та у день Різдва Христового".

В Україні таку ініціативу Кирила назвали "пасткою та пропагандою".

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк ще зранку відреагував на пропозицію Кирила.

Автор фото, Reuters

"РПЦ не є авторитетом для глобального православ'я та виступає лише як "пропагандист війни", - написав Подоляк у твіттері.

Він нагадав, що РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ.

"Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" - цинічна пастка й елемент пропаганди", - додав Подоляк.

Напередодні у ЗСУ прогнозували, що Росія може завдати нового удару ракетами та дронами-камікадзе 6-7 січня.

Росія бомбила міста України у новорічну ніч, внаслідок чого загинуло кілька людей.

Також Росія завдавала ракетних ударів на одне з найбільших православних свят - Великдень.

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