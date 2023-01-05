"Вбив друга, крав". Що відомо про в'язнів-вагнерівців, яких відпустили після боїв в Україні

27 хвилин(и) тому

Автор фото, RIAFAN.RU Підпис до фото, Анатолій Сальмін тисне руку Пригожину

Засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що першу групу ув'язнених, які воювали в Україні у складі військової компанії, помилували після закінчення піврічного терміну, проведеного на фронті.

На відео, поширеному російським державним агентством "РІА Новини", Пригожин тисне руки чоловікам у військовій формі та вітає їх.

Загалом їх - близько 20 осіб. За що були засуджені ці люди - не уточнюється.

У ролику про ту ж подію, опубліковану ЗМІ "РІА ФАН", що належить Пригожину, засновник "ПВК Вагнер" стверджує, що з них зняли всі судимості - не тільки останню, а й більш ранні, а також нагородили державними нагородами Росії - медалями "За відвагу".

Про помилування та нагородження ув'язнених відомо лише зі слів самого Пригожина.

"Якщо живий-здоровий, все гаразд, руки-ноги на місці, ті, хто повертаються до нас, - повертаються до нас. Ті, хто не повертається до нас, - їдуть додому", - каже Пригожин, звертаючись до ув'язнених.

"Міліція до вас з повагою ставиться. На різних рівнях все зроблено, щоб не було питань", - додає він.

Серед показаних на відео ув'язнених ВВС впізнала неодноразово засудженого 34-річного Анатолія Сальміна із Бокситогорського району Ленінградської області.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Центр "ПВК Вагнера" у Санкт-Петербурзі

Знайомі Сальміна підтвердили, що на відео справді він. На фразі Пригожина: "Алкоголь - зло. Наркотики - зло. Баби - добро", - Сальмін, що стоїть праворуч від Пригожина, починає сміятися.

До 2010 року Сальмін встиг отримати кілька строків ув'язнення, один з яких - умовний за самовільне залишення частини або місця служби, а другий - реальний, за викрадення автомобіля. Але просидів не довго.

Вирок за вбивство

Вийшовши на волю, Сальмін зі своїм знайомим подався на рибалку, там пили, про щось посперечалися, почалася бійка.

Згідно з вироком, винесеним у 2011 році, Сальмін повалив друга на землю і вдарив каменем по голові кілька разів. Коли чоловік знепритомнів, Сальмін потяг його у воду, схопив приятеля за шию і занурив голову під воду на кілька хвилин. Чоловік отямився і став махати руками, але через 3-4 хвилини перестав дихати. Сальмін залишив тіло товариша у воді та пішов.

Суд визнав Сальміна винним у навмисному заподіянні смерті та засудив його до дев'яти років колонії. Але вийшов він раніше - у 2018 році, знову отримавши умовно-дострокове.

Близьких родичів у Сальміна не залишилось, він - випускник дитячого будинку. У судових документах згадується, що він має середню спеціальну освіту. На волі Сальмін підробляв сантехніком, хоча офіційної роботи він не мав (про це він писав на своїй сторінці "Вконтакті"). Жив у цивільному шлюбі.

Одна його знайома в розмові з ВВС описує Сальміна в цей період так: "Він був дуже добрим, добрим, відповідальним. Але потім різко змінився, коли став вживати наркотики. Він став дуже жорстоким".

2020 року Сальмін, на той момент уже тричі судимий, був відомий у Пікалево, де він жив. Він регулярно крав у сусідів то тример для трави, то телевізор, то мікрохвильову піч, то пральну машинку. На суді у всіх крадіжках Сальмін зізнався.

"Це мала частка тих злочинів, які він скоїв, - сказала в інтерв'ю ВВС ще одна його знайома. - Це лише ті люди, які наважилися написати на нього заяву. Але є й ті, хто мовчав. Є люди, які досі дуже бояться, що він повернеться до нашого міста. І я дуже боюся, що він щось зробить із цими людьми. Сальмін - страшна людина".

Знайома розповідає, що він може бути причетний до жорстокого злочину, жертвою якого стала її близька людина. За її словами, Салмін нібито погрожував убивством у разі, якщо жертва заявить у поліцію.

Автор фото, Reuters

Суд розглядав справи про численні крадіжки та засудив Сальміна до двох з половиною років суворого режиму. Прямо в колонії він вступив до лав "ПВК Вагнер" і поїхав до України.

"Я знав, що він поїхав воювати, - сказав ВВС знайомий Сальміна. - Але в серпні до мене дійшли чутки, що він там був убитий. А сьогодні я побачив це відео, як їх нагороджували... І я не розумію: за що? Для мене дико, коли таку людину, як Анатолій, називають героєм".

На відео зустрічі з Пригожиним помилувані ув'язнені кажуть, що війна змінила їх, і тепер вони стали іншими людьми.

"Найголовніше, що я тут придбав сім'ю - братів, наставників - старших братів і батьків командирів. Сам я дитдомівський, у мене ніколи не було... А тут я до тремтіння в серці", - сказав Сальмін, дивлячись у камеру.

Умови "контракту"

Перші повідомлення про те, що у російських колоніях почали набирати ув'язнених для участі у війні на території України, з'явилися у червні 2022 року.

У вересні в мережі було опубліковано відео, на якому чоловік, схожий на Євгена Пригожина, розмовляв із вишикуваними на плацу ув'язненими, пояснюючи умови вербування.

За словами чоловіка, ПВК укладає із засудженими контракт на пів року. Ті, хто проведе ці шість місяців на війні і залишиться живим, отримають помилування і можуть не повертатися до колонії.

З даних, опублікованих системою виконання покарань Росії, випливає, що лише у вересні та жовтні 2022 року кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тис. осіб.

Це зауважили журналісти "Медіазони". За оцінкою правозахисної організації "Русь, що сидить", до листопада понад 30 тис. поїхали на фронт у складі "ПВК Вагнера".

Точна кількість російських ув'язнених, які загинули на війні в Україні, невідома. І правозахисники, і джерела ВВС на передовій говорять про велику кількість втрат, які зазнають загони, складені із засуджених.

ВВС вдалося встановити імена 240 ув'язнених, які загинули в Україні. І їхня кількість стрімко збільшується.

Наприкінці грудня військовий пенсіонер Віталій Вотановський знайшов у Краснодарському краї цвинтар "ПВК Вагнера", на якому поховано в'язнів, які загинули в Україні. 20 грудня активіст нарахував там 47 могил, а 2 січня їх стало вже понад сто.

Те, що на цвинтарі поховані військові Вагнера, визнав засновник компанії Євген Пригожин. Перевіривши дані 67 похованих, ВВС встановила, що всі вони були засуджені і зараз мають відбувати покарання в місцях позбавлення волі.

Багато хто отримав термін за тяжкі та особливо тяжкі злочини - у тому числі проти близьких родичів.