Продукти з канабісом. Чому у США діти все частіше ними труяться

15 хвилин(и) тому

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Кількість дітей у США віком до шести років, які випадково з'їли продукти з канабісом, зросла за останні п'ять років, йдеться в новому дослідженні.

Дослідження показало збільшення на 1375% (у понад 13 разів) таких зареєстрованих випадків між 2017 і 2021 роками.

Із загальної кількості 7043 випадків за п'ять років 573 випадки призвели до госпіталізації дітей до реанімаційних відділень.

Понад 97% випадків споживання канабісу сталися вдома.

Дослідження, опубліковане у вівторок у журналі Pediatrics, проаналізувало дані Національної системи даних про отруєння, яка веде облік центрів отруєння у США.

Доктор Маріт Твіт, медичний токсиколог і одна зі співавторок дослідження, сказала, що мета полягала в тому, щоб підвищити обізнаність про все більш актуальну проблему.

Основна причина такого зростання - по всій країні суттєво послабили обмеження щодо продажу продукції з канабісом і її випускають у формі звичних продуктів.

Їстівні продукти з канабісу випускаються у формі цукерок, шоколаду, печива та інших солодощів, які часто виглядають як звичайні снеки, каже доктор Твіт. Вони можуть сподобатися дітям, які не знають, що всередині.

"Якщо дитина відкриє пачку желейних ведмедиків (наповнених канабісом), вона навряд чи зупиниться на одному. Діти обожнюють цукерки", - каже доктор Твіт. - Вони можуть з'їсти весь пакет".

Найпоширенішим зареєстрованим клінічним ефектом було пригнічення центральної нервової системи (ЦНС), що включає сонливість і млявість.

Приблизно в 36% випадків дітям надали допомогу та відпустили. Невеликий відсоток зареєстрованих випадків - менше 2% - мали більш серйозні наслідки. Понад 3000 випадків - 70% - мали певний ступінь пригнічення ЦНС.

Доктор Твіт каже, що її дослідження не дає висновку, чому діти стали більше їсти таких снеків, але зазначила, що кількість випадків, коли діти ненавмисно споживали їстівний канабіс, найбільше зросла під час пандемії.

Вона припустила, попередивши, що її теорія не підтверджена даними, що у цей час більше дітей залишалися вдома протягом довшого періоду часу.

Зростання кількості випадків також відбулося через послаблення обмежень на марихуану в США.

За останні п'ять років кількість штатів, де було легалізовано рекреаційне використання канабісу, зросла більш ніж удвічі, з восьми до 18. А кількість штатів, у яких дозволено використання канабісу в медичних цілях, зросла з 30 до 39.

Схожі процеси відбуваються в Канаді.

Після легалізації їстівних продуктів на початку 2020 року кількість випадкових отруєнь канабісом серед дітей віком до 10 років в Онтаріо, Альберті та Британській Колумбії зросла більш ніж вдвічі порівняно з Квебеком, де минулого року дозволили їстівні продукти лише у вигляді сушених фруктів і овочів.

У 2018 році Канада легалізувала рекреаційне вживання канабісу по всій країні, хоча провінції можуть встановлювати деякі власні правила.

Доктор Твіт каже, що штати намагаються знайти способи зменшити потенційну шкоду для дітей.

У її рідному штаті Іллінойс, відповідно до закону штату, забороняється використовувати "будь-яке зображення чи дизайн, які можуть сподобатися неповнолітнім" у продуктах, що містять марихуану, або "будь-яку схожість" на пакуванні з будь-якими комерційно доступними цукерками.

Деякі штати США також посилюють обмеження на кількість тетрагідроканабінолу (ТГК) - психоактивної сполуки в марихуані - яку можна включати в харчові продукти. Це може зменшити ризик серйозної шкоди, якщо дитина випадково з'їсть продукт, що має в складі канабіс.

На індивідуальній основі батьки можуть зменшити ризик для своїх дітей, зберігаючи такі продукти у високих, важкодоступних місцях або поміщаючи їх в обмежувальне пакування, каже доктор Твіт.

Вони також можуть тримати продукти канабісу якомога далі від їжі або взагалі не в кухні. Вона також рекомендувала батькам уникати споживання таких закусок на очах у своїх дітей.