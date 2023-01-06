Зеленський означив терміни повторного наступу Росії

18 хвилин(и) тому

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Президент Володимир Зеленський прогнозує, що Росія може розпочати новий великий наступ на Україну в найближчі місяці.

Про це він сказав у вечірньому зверненні за підсумками засідання ставки головнокомандувача.

Саме для цього, як очікується, Росія планує використати раніше мобілізованих, які проходять підготовку.

"Ми розуміємо, що маємо використати найближчий час - січень і початок лютого, щоб бути готовими до будь-яких спроб терористів ввести в дію нові мобілізаційні ресурси Росії", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що про плани Росії стане відомо завчасно.

"Росії не вдасться приховати у тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України і всієї Європи. Світ знатиме у всіх деталях - як і коли агресор готує нову ескалацію у цій війні. І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо", - заявив він.

Водночас раніше в інтерв'ю голова української військової розвідки Кирило Буданов прогнозував, що цією весною Україна планує великий контрнаступ, а бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".

За його словами, "це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу".

"Наша мета, і ми її досягнемо, - повернення до кордонів 1991 року, такою, якою Україну визнають всі суб'єкти міжнародного права", - наголосив він.