Україна відреагувала на "різдвяне перемир'я" від Путіна: пропагандистський жест

33 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Офіс президента України назвав "пропагандистським жестом" оголошене Кремлем припинення вогню на час святкування православного Різдва за старим стилем.

В ОП вважають, що влада Росія не має наміру закінчувати війну.

"Безперечно, це виключно пропагандистський жест. І нічого більше", - так в коментарі ВВС News Україна охарактеризував заяву Путін радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Росія всіляко намагається хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах для того, щоб отримати час на проведення допмобілізації, будівництво масштабних укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії", - кажуть в офісі президента.

Подоляк вважає, що Кремль почав застосовувати "стандартні інформаційні хитрощі", щоб отримати час для підготовки військ і перегрупування сил.

Крім того, на думку радника голови ОП, Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців для того, щоб вони почали тиснути на Київ.

"Завдання у них одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія поділу". Ось цинічний зміст вказівки Путіна про "тимчасове припинення вогню". Банальний прийом. У цьому немає найменшого бажання припинити війну", - заявив Подоляк.

Він нагадав, що Росія атакує ракетами і дронами цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні.

"Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ", - резюмував Подоляк.

У свою чергу міністерство оборони РФ в 18:30 5 січня повідомило, що "у відповідність до доручення президента Російської Федерації міністром оборони РФ у війська віддано вказівки ввести на 36 годин з 12.00 6 січня ц.р. до 24.00 7 січня ц.р. режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін України".

Вказівка Путіна

Ввечері 5 січня Володимир Путін публічно доручив припинити вогонь на різдвяні свята, повідомили у Кремлі.

"Путін доручив Шойгу ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні", - цитують російські державні ЗМІ заяву Кремля.

Це перше подібне оголошення припинення вогню з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

5 січня президент Туреччини у розмові телефоном закликав Путіна до "одностороннього припинення вогню".

Автор фото, Reuters

Зранку вперше ініціативу припинення вогню на Різдво озвучив патріарх Російської православної церкви Кирило.