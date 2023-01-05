Німеччина може надати Україні БМП "Marder". Що це таке

31 хвилин(и) тому

Автор фото, FABIAN BIMMER/Reuters Підпис до фото, Німецькі вояки на фоні БМП Marder

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що було б правильно обговорити з союзниками питання постачання танків Україні та, за підсумками цих обговорень, ухвалити рішення.

Раніше глава оборонного комітету німецького бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung закликала уряд переглянути свою позицію щодо постачання Україні танків.

Як приклад, Штрак-Циммерманн вказала на рішення Франції відправити в Україну легкі танки AMX-10 RC, оснащені гарматою калібру 105-мм.

"Наші західні партнери знову першими роблять крок, на який вони могли очікувати від нас", - заявила глава оборонного комітету Бундестагу.

Вона запропонувала передати Києву бойові машини піхоти "Marder" та негайно розпочати навчання їх експлуатувати. Марі-Агнес Штрак-Циммерманн зазначила, що ці БМП є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і боєприпаси до них.

Spiegel пише, що в міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок бойових машин піхоти Marder Україні, цифри коливаються від 20 до 40 одиниць.

Постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Українська влада неодноразово висловлювала своє невдоволення небажанням країн Заходу, зокрема і Німеччини, постачати ЗСУ танки і бронетехніку, які є наступальним видом озброєнь.

Небезпечна "Куниця"

БМП "Marder" (в перекладі - "Куниця") була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення німецький збройних сил. Перший прототип зібрали наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року.

Усього збудували близько 2000 бойових машин.

На час прийняття на озброєння ця БМП за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і мала високу швидкість руху по складній місцевості, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" як частина ударної групи.

Автор фото, Reuters

З 2010 року на зміну "Куницям" на озброєння німецької армії поступово вводиться нова БМП "Puma".

"Marder" вкритий бронею товщиною до 45 мм, бойова маса машини близько 35 т. Вона здатна рухатись зі швидкістю до 70 км/годину.

БМП здатне перевозити 10 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу, двоє з яких (командир та навідник) перебувають у башті, а механік-водій попереду корпусу зліва.

Ця "Куниця" озброєна 20-мм гарматою Rh202 та кулеметом, протитанковим комплексом "Мілан" та оптичним прицілом.