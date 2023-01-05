Німеччина дає Україні батарею PATRIOT і бойові машини Marder

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Німеччина вирішила надати Києву додаткову батарею систем протиракетної оборони PATRIOT. Крім того, Берлін передасть українській армії бойові машини піхоти (БМП) Marder.

Німецький уряд ввечері у четвер, 5 січня, оприлюднив спільну заяву для преси після телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем

Вони заявили, що підтримують незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України.

Президенти також підтвердили непохитну солідарність з Україною та українським народом перед розв'язаною агресією з боку Російської Федерації.

"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість надавати Україні необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП типу Bradley, а Німеччина - БМП типу Marder. Обидві країни планують навчати українські Збройні сили на відповідних системах", - сказано в заяві.

Крім того, Німеччина оголосила, що приєднується до Сполучених Штатів і передає Україні батарею зенітного комплексу PATRIOT. Першу батарею цієї зенітно-ракетної системи пообіцяв надати Вашингтон 21 грудня.

Що таке PATRIOT?

Одна з основних переваг цієї системи - здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети.

Саме цей тип ракет найбільше може дошкуляти українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Одна батарея PATRIOT може мати до 8 пускових установок. Тобто 2 батареї, які матиме Україна, матимуть більше 10 пускових установок.

Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

В Америці систему PATRIOT почали розробляти ще в середині 1980-х років. В бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській затоці.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

Бойові машини Marder

БМП "Marder" ( в перекладі - "Куниця") була розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення німецький збройних сил. Перший прототип було зібрано наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Усього було збудовано близько 2000 бойових машин.

Автор фото, Reuters

На час прийняття на озброєння ця БМП за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і мала високу швидкість руху по пересіченій місцевості, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" як частина ударної групи.

З 2010 року на зміну "Куницям" на озброєння німецької армії поступово вводиться нова БМП "Puma".

"Marder" вкритий бронею товщиною до 45 мм, бойова маса машини близько 35 т. Вона здатна рухатись зі швидкістю до 70 км/годину.

БМП здатне перевозити 10 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу, двоє з яких (командир та навідник) знаходяться у вежі, а механік-водій попереду корпусу зліва.

Ця "Куниця" озброєна 20-мм гарматою Rh202 та кулеметом, протитанковим комплексом "Мілан" та оптичним прицілом.