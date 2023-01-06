Нова броня для України. Захід вперше пообіцяв ЗСУ бронетехніку для наступу

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У США є безліч Bradley

Протягом останніх днів західні країни заговорили про намір передати Україні бронетехніку, необхідну ЗСУ для ведення наступів. До цього українська влада неодноразово висловлювала невдоволення, бо країни Заходу не хочуть постачати їм танки, без яких наступальні операції неможливі.

У середу президент Байден ствердно відповів на питання про те, чи США розглядають можливість передачі Україні американських бронемашин Bradley, а чиновники в його адміністрації заявили, що ці бронетранспортери можуть бути включені в пакет озброєнь, про який оголосять вже цього тижня.

За даними агентства Associated Press, про постачання Bradley буде оголошено вже в п'ятницю і Україна отримає "кілька десятків" машин. Як повідомляють джерела Reuters, у новому пакеті військової допомоги буде близько 50 Bradley, а загальна вартість пакета становитиме близько 2,8 млрд доларів.

У той же день Франція заявила, що надасть Україні легкі колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери Bastion. За словами офісу президента Макрона, це буде перший випадок постачання Україні сучасних танків західного виробництва.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Танк Leopard 2

Німеччина тим часом не поспішає відправляти в Україну танки Leopard, хоча розмови про це ведуть ще з весни минулого року, і в Києві про них неодноразово просили. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що було б правильно спочатку обговорити із союзниками питання постачання танків Україні і за підсумками цих обговорень уже ухвалювати рішення.

Але з таким обережним підходом у Німеччині згодні не всі. Голова оборонного комітету німецького бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн у четвер закликала уряд переглянути свою позицію щодо постачання Україні танків, а тим часом запропонувала відправити Києву БМП Marder, наголосивши, що на складах Бундесверу є достатньо таких машин.

Увечері 5 січня канцелярія канцлера Німеччини Олафа Шольца підтвердила, що Берлін справді має намір відправити Україні БМП Marder.

Перше постачання західної наступальної бронетехніки стане новим важливим кроком в оснащенні української армії, яка вже отримує передові озброєння, включаючи важку артилерію та ракетні системи (наприклад, HIMARS), здатні завдавати високоточних ударів на великих відстанях.

Нещодавно адміністрація Байдена також оголосила, що поставить Києву ракетну батарею Patriot, найдосконалішу зброю ППО в арсеналі США (другу батарею у четвер погодилася надати Німеччина). Ця система необхідна для захисту від ударів російських ракет і безпілотників по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури України.

І якщо спочатку західні союзники України готували лише невеликі підрозділи українських військових до роботи з окремими системами озброєнь, то зараз уже тисячі українських солдатів проходять польову підготовку на базах західних країн.

З бронетехнікою справа була складніша. Деякі західні політики побоювалися, що постачання танків - наступальної зброї прориву - може призвести до ескалації війни, тобто Росія сприйме це як свідчення прямого зіткнення Заходу з армією РФ. Навіть рішення відправити такі системи, як HIMARS, було ухвалено лише після того, коли ситуація на полі бою різко змінилася на користь України.

У недавньому інтерв'ю журналу Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що "може перемогти ворога", але для цього йому потрібно "300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць".

Не Abrams, так хоч Bradley

Власне, США поки що продовжують відмовляти Україні в основних бойових танках Abrams, які, як стверджують американці, надто складні в обслуговуванні та потребують спеціальних навичок при експлуатації та багато часу на підготовку екіпажів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Bradley чудово зарекомендували себе під час війни у Перській затоці.

Однак Bradley - це не танк, а уніфікована гусенична платформа (УГП), призначена для перевезення та підтримки піхоти, розвідки та інших цілей. На неї можна також монтувати різні озброєння, від ПТУРів до ЗРК.

Bradley важить менше 30 тонн, дуже швидкохідний (бл. 55 км/год залежно від модифікації), має непогану броню, обладнаний потужною гарматою та вміщує, залежно від компонування, від 3 до 9 осіб.

Названий на честь генерала часів Другої світової Омара Бредлі, Bradley - відносно нова машина, яка створювалася як засіб боротьби з легкою бронетехнікою супротивника. Він не має вогневої потужності танків Abrams, але його 25-мм автоматична гармата і патрон M791 з бронебійним підкаліберним снарядом були розраховані на ураження лобової броні радянських БМП-1 і навіть бортової та кормової броні танків Т-72.

Під час війни в Перській затоці саме гармати Bradley знищили більшу частину іракської, тобто радянської бронетехніки. Не виключено, що тепер вони знову повторять минулий успіх.

Ця машина так добре зарекомендувала себе, що американські військові досі воліють їх модернізувати, а не знімати з озброєння.

До того ж на складах резерву в США зберігаються тисячі Bradley, і американці не ризикують спустошити свої запаси.

Французький сигнал

У середу, у своєму вечірньому зверненні до українського народу, Зеленський привітав рішення Франції надати колісні танки як "чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Самі французи вважають за краще називати свій AMX-10RC легким танком

Макрон пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10RC та бронетранспортери Bastion, проте не уточнив, коли і скільки саме машин буде відправлено.

AMX-10RC - це колісний бронеавтомобіль (за деякими класифікаціями - легкий танк) з екіпажем із 4 осіб, взятий на озброєння у 1980-му році. Машина призначалася для розвідки та вогневої підтримки піхоти. На пересіченій місцевості завдяки можливості регулювати тиск у шинах вона показує приблизно таку ж прохідність, як і гусеничні машини.

Французька армія застосовувала AMX-10RC у війні у Перській затоці та під час кількох миротворчих операцій. Машини експортувалися до Марокко та Катару. AMX-10RC класифікується також як протитанковий засіб.

У 2010 році 256 AMX-10 RC були модернізовані та оснащені комп'ютерною системою зв'язку та моніторингу поля бою, а також посиленою бронею. Який саме варіант машини дістанеться ЗСУ, поки не ясно. Загалом було випущено 457 бронеавтомобілів цього типу та на 2016 рік на озброєнні французької армії було 248 AMX-10RC.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За деякими даними, ЗСУ отримають 20 бронемашин Bastion

Крім того, Франція пообіцяла ЗСУ бронетранспортери Bastion. Це броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик виробництва компанії Acmat.

Bastion створювався насамперед для французького спецназу в Африці. Його базова версія розрахована на п'ятьох бійців спецназу, модифікація зі збільшеною місткістю - на 8 осіб.

Броня автомобіля дозволяє захистити екіпаж від автоматних куль та уламків.

Що кажуть експерти

"[Ці машини] - трохи дивна річ, - пише у своєму твіттері професор Центру військових досліджень у Данії Олів'є Шмідт. - Їх створили для розвідки та вогневої підтримки у 1980-і роки, вони були найважчою з машин, приписаних до "сил швидкого реагування" (аеромобільного угруповання з п'яти дивізій, яке мало швидко пройти через Німеччину і вступити в бій з першим радянським ешелоном [у разі нападу СРСР]).

Таким чином, машини, як і французькі бронетранспортери Bastion, у 2022 році виконують своє початкове призначення по "боротьбі з росіянами", додав він.

Редактор британського журналу Economist із питань оборони Шашанк Джоші називає рішення Парижа вдалим. "Ця легка колісна бронемашина дуже рухлива. Вона обладнана потужною гарматою і здатна швидко забезпечувати хорошу вогневу підтримку", - пише він.

Джоші вважає, що американські та французькі поставки бронемашин свідчать про зміну тактики західних союзників Києва, які раніше побоювалися надавати ЗСУ наступальну бронетехніку, зокрема танки.

На думку Джоші, наразі Україна потенційно може отримати значну кількість західної бронетехніки, що "суттєво збільшить здатність України проводити великомасштабні наступи".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пише, що вперше після довгих перемовин Україна отримає наступальну зброю, що означає, що "час табу щодо зброї минув".

"Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна: перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий і справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси - каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше. І після кожної такої новини дедалі сильнішим ставатиме скрегіт зубів у Кремлі та плач на росТБ", - написав Кулеба.