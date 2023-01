Діти з України вразили America's Got Talent неоновим танцем та підкорили соцмережі

1 година тому

Українські соцмережі обговорюють виступ українського танцювального колективу Light Balance Kids, який взяв участь в американському шоу America's Got Talent. All stars та пройшов до фіналу проєкту . А принагідно нагадали про війну в Україні та отримали підтримку глядачів і журі.

Запис їхнього виступу опублікували 3 січня на YouTube-каналі America's Got Talent.

Light Balance Kids уже був фіналістом America's Got Talent у 2019 році, але їх запросили взяти участь у продовженні шоу America's Got Talent. All stars.