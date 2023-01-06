Діти з України вразили America's Got Talent неоновим танцем та підкорили соцмережі

Інстаграм Light Balance Kids

Автор фото, Інстаграм Light Balance Kids

Українські соцмережі обговорюють виступ українського танцювального колективу Light Balance Kids, який взяв участь в американському шоу America's Got Talent. All stars та пройшов до фіналу проєкту. А принагідно нагадали про війну в Україні та отримали підтримку глядачів і журі.

Запис їхнього виступу опублікували 3 січня на YouTube-каналі America's Got Talent.

Гурт є частиною танцювального проєкту Light Balance. Відповідно до сайту проєкту, вони роблять Hi-Tech танцювальні шоу з використанням неону та світлодіодів.

Light Balance Kids уже був фіналістом America's Got Talent у 2019 році, але їх запросили взяти участь у продовженні шоу America's Got Talent. All stars.

Через війну діти були в різних містах та країнах, вони зустрілися в США перед конкурсом вперше після війни і не могли довго готуватися до виступу, розповіли самі учасники.

На сцені перед виступом вони також нагадали глядачам і суддям про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Учасниця гурту Марина Зайцева розповіла, що її батько зараз воює на фронті в Україні "за незалежність та свободу".

"Я прокинулася о 4.00 ранку, моя родина схопила мене і ми побігли до станції метро, бо повсюди були бомби та ракети", - пригадала вона, як зустріла перший день війни 24 лютого.

Учасники гурту сказали, що, беручи участь в шоу, хочуть розповісти світу, що відбувається в Україні та показати свій дух до перемоги.

Їхня розповідь, як і танець, як виглядає, не залишили байдужими ні глядачів, ні журі.

Після виступу колективу канадсько-американський ведучий і комік Гої Мандель натиснув кнопку Golden Buzzer, у такий спосіб відправивши Light Balance Kids до суперфіналу проєкту.

"Тут таке дивовижне послання. Там, звідки ви родом, наразі, ймовірно, найтемніше місце у світі, і ви перетинаєте земну кулю, щоб принести нам світло. Якщо я можу зробити що-небудь від імені Америки й America's Got Talent, щоб принести вам ще більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", - сказав він.

На YouTube America's Got Talent серед виступів за 3 січня український гурт на другому місці за кількістю переглядів порівняно з іншими учасниками шоу - близько 700 тис. переглядів станом на 6 січня. Він також зібрав сотні схвальних коментарів.

В українських соцмережах виступ дітей також вітають не лише за майстерність виступу, але також за те, що вони презентують Україну в світі та розповідають про війну.

"Штати, телевізійна аудиторія близько 10 млн людей, America's Got Talent. Та аудиторія, до якої не так просто пробратися — і наша grass-roots культурна дипломатія в дії: Light Balance KIDS зі своїм перформансом, - пише користувачка Олександра Бакланова. - Меседжі правильні, аудиторія — на вухах і люди почули саме те, що важливо почути про Україну — і наші зробили це так, що воно відгукнулося в серцях".

"Тільки лінивий ще не перепощував. Ці діти мають отримати визнання не лише в Україні. Це було щиро. Це було потужно!" - пише Ольга Грищук-Грись.

"В ці темні часи так потрібне світло. Ці українські діти на американському шоу - це просто неймовірно!" - погоджується Ольга Герус.

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