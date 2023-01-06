Діти з України вразили America's Got Talent неоновим танцем та підкорили соцмережі

1 година тому

Автор фото, Інстаграм Light Balance Kids

Українські соцмережі обговорюють виступ українського танцювального колективу Light Balance Kids, який взяв участь в американському шоу America's Got Talent. All stars та пройшов до фіналу проєкту. А принагідно нагадали про війну в Україні та отримали підтримку глядачів і журі.

Запис їхнього виступу опублікували 3 січня на YouTube-каналі America's Got Talent.

Гурт є частиною танцювального проєкту Light Balance. Відповідно до сайту проєкту, вони роблять Hi-Tech танцювальні шоу з використанням неону та світлодіодів.

Light Balance Kids уже був фіналістом America's Got Talent у 2019 році, але їх запросили взяти участь у продовженні шоу America's Got Talent. All stars.

Через війну діти були в різних містах та країнах, вони зустрілися в США перед конкурсом вперше після війни і не могли довго готуватися до виступу, розповіли самі учасники.

На сцені перед виступом вони також нагадали глядачам і суддям про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Учасниця гурту Марина Зайцева розповіла, що її батько зараз воює на фронті в Україні "за незалежність та свободу".

"Я прокинулася о 4.00 ранку, моя родина схопила мене і ми побігли до станції метро, бо повсюди були бомби та ракети", - пригадала вона, як зустріла перший день війни 24 лютого.

Учасники гурту сказали, що, беручи участь в шоу, хочуть розповісти світу, що відбувається в Україні та показати свій дух до перемоги.

Їхня розповідь, як і танець, як виглядає, не залишили байдужими ні глядачів, ні журі.

Після виступу колективу канадсько-американський ведучий і комік Гої Мандель натиснув кнопку Golden Buzzer, у такий спосіб відправивши Light Balance Kids до суперфіналу проєкту.

"Тут таке дивовижне послання. Там, звідки ви родом, наразі, ймовірно, найтемніше місце у світі, і ви перетинаєте земну кулю, щоб принести нам світло. Якщо я можу зробити що-небудь від імені Америки й America's Got Talent, щоб принести вам ще більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", - сказав він.

На YouTube America's Got Talent серед виступів за 3 січня український гурт на другому місці за кількістю переглядів порівняно з іншими учасниками шоу - близько 700 тис. переглядів станом на 6 січня. Він також зібрав сотні схвальних коментарів.

В українських соцмережах виступ дітей також вітають не лише за майстерність виступу, але також за те, що вони презентують Україну в світі та розповідають про війну.

"Штати, телевізійна аудиторія близько 10 млн людей, America's Got Talent. Та аудиторія, до якої не так просто пробратися — і наша grass-roots культурна дипломатія в дії: Light Balance KIDS зі своїм перформансом, - пише користувачка Олександра Бакланова. - Меседжі правильні, аудиторія — на вухах і люди почули саме те, що важливо почути про Україну — і наші зробили це так, що воно відгукнулося в серцях".

"Тільки лінивий ще не перепощував. Ці діти мають отримати визнання не лише в Україні. Це було щиро. Це було потужно!" - пише Ольга Грищук-Грись.

"В ці темні часи так потрібне світло. Ці українські діти на американському шоу - це просто неймовірно!" - погоджується Ольга Герус.