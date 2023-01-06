Принц Гаррі похвалився, що вбивав в Афганістані "поганих хлопців". Це спричинило скандал

28 хвилин(и) тому

Автор фото, WPA POOL Підпис до фото, Гаррі служив пілотом гелікоптера в 2012-2013 роках

Принц Гаррі заплямував свою репутацію висловлюваннями про вбивство талібів в Афганістані, каже колишній британський командир.

У своїх мемуарах герцог Сассекський описує 25 вбитих ним людей як "шахові фігури, зняті з дошки".

Колишній військовий офіцер, полковник Річард Кемп сказав BBC, що коментарі Гаррі були "нерозсудливими".

Він додав, що ці слова можуть зашкодити його безпеці та підштовхнути людей до помсти.

Принц Гаррі розповідає подробиці того, як він був пілотом вертольота в Афганістані, у своїх мемуарах "Spare". Копію книжки BBC News отримала після того, як їх почали продавати в Іспанії.

У книзі принц вперше розповідає, що вбив 25 ворожих бійців, що цілком можливо після двох відряджень у провінцію Гільменд.

"Ця статистика не сповнює мене гордістю, але я також не соромлюсь її", — пише він.

"Коли я був занурений у жар і сум'яття битви, я не думав про них як про 25 людей. Ви не можете вбивати людей, якщо ви бачите їх як людей, - заявив принц. - Це були шахові фігури, зняті з дошки, поганих хлопців усунули перед тим, як вони вбили хороших хлопців".

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"Мене навчили сприймати їх як "інших", і навчили добре", - додав він.

Гаррі деякий час служив передовим авіадиспетчером на землі, викликаючи удари з повітря, а потім керував гелікоптерами Apache у своєму другому довгому відрядженні.

У відповідь на коментарі принца лідер Талібану Анас Хаккані написав у твіттері: "Пане Гаррі! Ті, кого ви вбили, не були шаховими фігурами, це були люди, у них були сім'ї, які чекали на їхнє повернення…".

"Я не очікую, що вас викличе (Міжнародний кримінальний суд) або вас засудять правозахисники, тому що щодо вас вони глухі і сліпі", - додав він.

США та їхні союзники по НАТО ввели війська до Афганістану в жовтні 2001 року, щоб витіснити талібів, які, за їхніми словами, переховували Усаму бен Ладена та інших діячів Аль-Каїди, пов'язаних з нападами 11 вересня.

Полковник Кемп, якого у 2003 році відправили до Кабула, щоб прийняти командування військами в Афганістані, сказав, що вбиті повстанці Талібану були поганими людьми, і немає проблеми в тому, що принц Гаррі розкрив кількість тих, кого він вбив.

Але невдоволення військового викликало те, що Гаррі пропонує розглядати бійців Талібану як "недолюдей і просто як шахові фігури, які потрібно перекинути".

Він сказав у програмі BBC Breakfast, що вважає, що принц "помиляється".

"Це зовсім не так. І це не те, як британська армія навчає людей, як він стверджує..., - заявив Кемп. - Я вважаю, що такий коментар не відповідає дійсності, вводить в оману і потенційно цінний для людей, які бажають шкоди британським силам і британському уряду, тому я вважаю, що це було помилкове судження".

На захист Гаррі він сказав, що принц повинен "пишатися" кількістю своїх вбивств через "ефективний вплив", який це могло мати на кампанію.

Але Кемп зазначив, що це може погіршити ситуацію з безпекою герцога і може призвести до того, що люди, які симпатизують Талібану, будуть "спровоковані на спробу помститися".

Полковник у відставці Тім Коллінз, який отримав всесвітню популярність завдяки промові перед військами в Іраку напередодні битви, засудив книгу, сказавши: "Не так поводяться в армії, ми думаємо не так".

Бен Макбін, який втратив руку та ногу під час служби в Королівській морській піхоті в Афганістані і якого принц Гаррі описував як героя після того, як вони зустрілися на кількох заходах, сказав, що королівській особі потрібно "замовкнути".

Він написав у твіттері: "Люблю тебе, принце Гаррі, але тобі потрібно замовкнути!"

Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що не буде коментувати доречність заяви про 25 вбивств принца, але додав, що він "надзвичайно вдячний нашим збройним силам".

Відповідаючи на запитання про кількість убитих принца, речник міністерства оборони Британії сказав: "Ми не коментуємо оперативні деталі з міркувань безпеки".