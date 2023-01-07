Історична різдвяна служба ПЦУ в Києво-Печерській лаврі. Найяскравіші фото

14 хвилин(и) тому

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7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось богослужіння з нагоди Різдва Христового за старим стилем. Вперше службу провів предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На службі в Успенському соборі зібралися близько тисячі вірян, передають кореспонденти BBC із Києво-Печерської лаври.

На службі було багато військових.

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Богослужіння відбулося за посилених заходів безпеки навколо лаври.

Храм був повністю заповнений. Для тих, хто не вмістився всередині, на вулиці встановили екран, на якому транслювали богослужіння. Попри мороз -8 градусів, на територію лаври прийшло багато людей.

Це перша в історії літургія предстоятеля Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі. Раніше цей головний собор лаври орендувала для богослужінь тільки УПЦ Московського патріархату.

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Завершуючи богослужіння, Митрополит Епіфаній помолився про перемогу України і звільнення "української землі від чужоземної навали".

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ПЦУ, як і менша частина інших православних церков світу, відзначає Різдво 7 січня за старим Юліанським календарем. Проте синод ПЦУ раніше дозволив окремим громадам за їхнього бажання відзначати Різдво 25 грудня за новим Григоріанським календарем.

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Служба митрополита Епіфанія у лаврі - поки що разова подія. Про довгострокову оренду собору, як про те просить ПЦУ, наразі не йдеться.

Напередодні Епіфаній заявляв, що він побуває у лаврі вперше за кілька десятиліть.

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Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою у так званій Верхній лаврі.

ПЦУ має близько 7 тисяч парафій, вона є автокефальною церквою і входить до диптиху помісних православних церков світу. Щоправда, визнана вона тільки частиною інших помісних церков.

Проте опитування громадської думки показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.

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Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського патріархату. Ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації.