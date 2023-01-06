РФ хоче забирати в держкомпаній більше грошей для фінансування війни в Україні - ЗМІ

17 хвилин(и) тому

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Американське видання Bloomberg повідомляє, що російський уряд очікує "одноразові виплати" на військові потреби від виробників вугілля та добрив. Також РФ начебто має намір забирати більше прибутку в державних компаній.

Така вимога міститься у грудневому розпорядженні глави кабміну Михайла Мішустіна, з якою ознайомилося агентство.

Остаточного рішення про розмір цієї "одноразової виплати" ще не прийнято, воно залежатиме від підсумкових цифр щодо бюджету за 2022 рік, зазначають співрозмовники Bloomberg.

За їхніми словами, влада також спробує встановити розмір дивідендів для держкомпаній вище 50% від чистого прибутку. В ухвалі уряду ці заходи називаються частиною "мобілізації виручки".

За словами співрозмовників видання, ці гроші потрібні російському бюджету для того, щоб покрити витрати, пов'язані з війною в Україні.

Наприклад, як пише агентство, у тій самій постанові уряду йдеться, що необхідні додаткові 175 мільярдів рублів на переселення 100 тисяч людей із Херсона до Росії.

На думку видання, це визнання того, що в Кремлі не дуже вірять у можливість повернути контроль над Херсоном, з якого російські війська відступили восени.

Також російський уряд планує "оптимізувати" бюджетні витрати поза сферою оборони та безпеки - це дозволить заощадити щонайменше 150 мільярдів рублів, зазначає Bloomberg.

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Як війна вплинула на російську економіку

Через війну і санкції російська економіка падатиме два роки поспіль - у 2022-му і 2023 році, на це очікують і російські чиновники, і міжнародні організації, і економісти. Питання лише у глибині цього падіння.

Рахункова палата РФ, яка займається, зокрема, аудитом прогнозів уряду, чекає 2023 року падіння на 1%, якщо "не буде якихось стресових ситуацій".

Ще оптимістичніший прогноз міністерства економічного розвитку: скорочення на 0,8% у 2023 році та на 2,9% за підсумками цього року. Ризиків у цього прогнозу, на думку російських чиновників, два й обидва зовнішні: криза у світовій економіці та посилення санкційного режиму.

Похмурі прогнози економістів ґрунтуються на масовому від'їзді населення РФ після початку війни. Вони не виключають, що з країни виїхали 1,5% усієї робочої сили, причому переважно це могли бути представники середнього класу. Це вже призвело до слабкості попиту.

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Крім того, ті, що виїхали, активно вивозили з собою і гроші: якщо до початку 2022 року люди зберігали на рахунках в іноземних банках близько 30 млрд доларів, то у вересні ця сума зросла до 66 млрд доларів.

Західні санкції забезпечать ще й технологічне відставання Росії: нові технології завозити в країну буде складно. Але чи санкції серйозно впливатимуть на темпи зростання економіки, незрозуміло.