"Різдвяне перемир'я Путіна" не відбулося, бої тривають постійно

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Російські війська не припиняли атаки на українські території 6 січня, попри оголошене президентом Володимиром Путіним "різдвяне перемир'я".

Про це заявив у ніч проти суботи голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Як були обстріли, так вони й залишаються, як були спроби атакувати наші позиції - так вони й залишаються, - сказав він. - Думаю, завтра [у суботу] Генштаб озвучить кількість обстрілів та штурмів, що сталися".

У ранковому зведенні український генштаб повідомив про 1 ракетний удар та 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, які здійснили російські сили.

Основні зусилля, за даними генштабу, противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області, веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Бої навколо Кремінної

У своєму щоденному зведенні у суботу вранці британське міноборони повідомило, що бої на фронті тривають на звичайному рівні, а однією з найбільш запеклих ділянок фронту залишається місто Кремінна у Луганській області.

Протягом останніх трьох тижнів бойові дії навколо Кремінної були зосереджені у густій лісистій місцевості на захід від міста. Оскільки хвойний ліс забезпечує певне прикриття від спостереження з повітря навіть взимку, обом сторонам, вочевидь, досить складно точно скорегувати артилерійський вогонь, йдеться у повідомленні британських розвідників.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, Українські військові святкують Різдво на передовій

Як це типово для операцій у лісах, бойові дії здебільшого перейшли до бою пішої піхоти, часто на короткій дистанції.

Російське командування, вочевидь, вважає тиск українських сил навколо Кремінної загрозою для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-яких потенційних наступальних дій на Донбасі.

Ситуація в Соледарі

Ситуація навколо Соледара, міста що лежить за 15 км від Бахмута, залишається невизначеною. Раніше українське командування й британська розвідка заявили, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки й вогневих сил на Соледар.

Вчора ввечері у російських пропагандистських пабліках почали з'являтися повідомлення про захоплення міста росіянами. Українська сторона поки що не коментує ситуацію на цій ділянці фронту.

Однак вранці у суботу журналіст Юрій Бутусов опублікував у фейсбуку пост і свою фотографію, зроблену поруч із заводом "Артемсіль". Він повідомив, що Соледар залишається під контролем ЗСУ.

Це також заявив заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

"Воїни 46-і десантно-штурмової бригади впевнено захищають український Соледар. Дії 46-і бригади дозволяють стабілізувати становище, і є прикладом для інших наших частин", - написав Бутусов.

Раніше Володимир Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії на 36 годин з нагоди православного Різдва.

Київ відмовився підтримати ініціативу, назвавши її лицемірством.

Крім того, українська сторона переконана, що російським військам просто потрібна оперативна пауза у бойових діях, і Кремль вирішив у такий спосіб її забезпечити.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав дії Росії інформаційною операцією, покликаною завдати шкоди репутації України.

Термін "різдвяного перемир'я" спливає сьогодні опівночі.