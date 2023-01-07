У США затримали шестирічного хлопчика. Він стріляв у вчительку

Метт Мерфі

BBC News

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Стрілянина сталася в початковій школі Річнек у місті Ньюпорт-Ньюс

В американському штаті Вірджинія поліція затримала шестирічного хлопчика, який стріляв у вчительку.

Стрілянина сталася після 14:00 за місцевим часом у початковій школі Річнек у місті Ньюпорт-Ньюс, повідомив шеф поліції Стів Дрю.

Незрозуміло, як у дитини зʼявилася зброя, але за словами Дрю, інцидент не був "випадковим пострілом".

30-річна вчителька, ім'я якої не називають, отримала травми, які загрожують життю.

Її доставили в місцеву лікарню, де вона перебуває під пильним наглядом лікарів. Інцидент стався в класі першого року навчання (діти віком від шести до семи років) після сварки між вчителькою і учнем.

Керівник поліції наголосив, що стрілянина була поодиноким інцидентом і що, за даними поліції, поруч зі школою не було людей, які використовували зброю.

Чиновники пояснили, що хоча в школі, в якій навчається близько 550 учнів, були металошукачі, далеко не кожного учня перевіряли.

Поліція відмовилася назвати зброю, використану в інциденті, але сказала, що хлопець використовував вогнепальну зброю.

Голова шкільного округу доктор Джордж Паркер сказав, що офіційні особи "розглядатимуть усі обставини, які могли спричинити цей інцидент".

"Це жахливо, таке не повинно статися знову, - додав доктор Паркер. - Ми хочемо переконатися, що нічого подібного більше не повториться".

Він сказав, що школа буде закрита у понеділок, і пообіцяв, що учням і батькам буде запропонована підтримка, щоб допомогти їм впоратися з психологічною травмою.

Мер Філліп Джонс, який вступив на посаду лише три дні тому, сказав, що стрілянина стала "чорним днем для Ньюпорт-Ньюс".

"Ми винесемо з цього урок і повернемося сильнішими", - сказав він журналістам.

Губернатор Вірджинії Гленн Янгкін заявив, що запропонував підтримку місцевим чиновникам, додавши, що його адміністрація "готова допомогти будь-яким способом".

"Я продовжую стежити за ситуацією і молюся за безпеку всіх учнів і громади", - написав він у твіттері.

Ньюпорт-Ньюс - це місто з населенням близько 180 000 людей, яке розташоване приблизно за 112 км на південь від столиці штату Річмонд.