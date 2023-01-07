Росіяни хваляться проривом у Соледарі. Україна спростовує

46 хвилин(и) тому

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З вечора 6 січня російські телеграм-канали та спікери стали повідомляти про те, що військам РФ вдалося суттєво просунутися у Соледарі Донецької області.

Зокрема, блогери писали про "взяття під контроль частини міста", включаючи завод "Артемсіль", а також про те, що підрозділи РФ нібито "зуміли просунутися через центр міста".

7 січня представник так званої "ЛНР" Віталій Кисельов заявив російському агентству ТАСС, що збройні сили України невдовзі залишать Соледар.

Напередодні українське командування й британська розвідка справді повідомляли, що російські війська вимушено послабили наступ на Бахмут і перекинули частину техніки й вогневих сил на Соледар, розташований за 15 кілометрів від Бахмута, де в останні місяці росіяни безуспішно намагаються просунутися.

По суті, бої навколо Соледара тривають давно, писало видання Wall Street Journal, але сам факт перегрупування російських військ на цій ділянці фронту свідчить про те, що наполегливий опір ЗСУ під Бахмутом змушує сили РФ на ходу змінювати тактику.

Україна прорив росіян на цій ділянці спростовує, хоч і підтверджує, що бої в Соледарі активізувалися.

Про те, що Соледар не перебуває під контролем росіян, написав в телеграмі депутат Верховної Ради та заступник комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

Це підтвердив також речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Там відбуваються важкі кровопролитні бої. Лише з 00:00 відбулося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень. Наші Збройні сили, командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та в техніці", - сказав він.

Перед цим фото з Соледару запостив також український військовий оглядач Юрій Бутусов. Він заявив, що фото зроблені в центрі Соледару, який, за його словами, досі перебуває під контролем українських військ, та запевнив, що українські військові досі контролюють місто.

"Тут було чимало криз і влітку, але все це проблеми, які можна вирішити і зараз за умови адекватної оцінки ситуації та постановки завдань", - написав Бутусов.