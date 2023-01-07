Тимощук, Петросян, Кіркоров та Симонян. Нові санкції РНБО щодо 119 росіян і українців

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо громадян Росії та України.

У списку є відомі пропагандисти, артисти, співаки, шоумени та публіцисти, яких називають ідеологами російської агресії щодо України.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до України, блокування активів, позбавлення українських державних нагород та заборону на здійснення різного року економічної діяльності.

Загалом у списку 119 імен. Здебільшого там російські культурні та медійні діячі.

Але є також двоє громадян України. Це телеведуча Жанна Бадоєва, яка давно працює та живе в РФ, а також колишній український футболіст, нині один з тренерів петербурзького "Зеніту" Анатолій Тимощук.

Зокрема там є:

співачка і актриса Ірина Аллегрова

співак Діма Білан

телеведуча Дана Борисова

співак Олександр Буйнов

репер Василь Вакуленко (Баста)

співачка Вікторія Дайнеко

співачка Лариса Доліна

письменник та публіцист Олександр Дугін

актор Дмитро Дюжев

шоумен та комік Михайло Галустян

співачка Поліна Гагаріна

Родіон Газманов (син Олега Газманова)

Актор Дмитро Харатьян

співак Валерій Кіпєлов

співак Філіп Кіркоров

телеведучий Дмитро Кисельов

співак Сергій Лазарєв

дизайнер Артемій Лебедєв

співак Григорій Лепсверідзе (Григорій Лепс)

співачка Лоліта Мілявська

оперна співачка Анна Нетребко

режисер Микита Міхалков

артист Євген Петросян

співак Володимир Пресняков

продюсер Йосип Пригожин

публіцист Олександр Проханов

співак Стас П'єха

Олександр Расторгуєв (гурт "Любе")

керівниця телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян

актор Віктор Сухоруков

співачка Анна Семенович

співачка Наталія Сенчукова

співак Михайло Шуфутинський

співак Влад Топалов

співачка Аніта Цой

співачка Любов Успенська

телеведучий Леонід Якубович.