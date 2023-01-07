Зеленський: "Ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі"

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що процес витіснення Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП)) з Києво-Печерської лаври продовжиться.

Про це йдеться в його вечірньому зверненні на честь Різдва, яке православні в Україні святкують 7 січня.

У цей день вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось різдвяне богослужіння, яке провела Православна церкви України, а не УПЦ (МП).

"Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди", - заявив він.

Зеленський, що планує "берегти й надалі такий настрій", "настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості".

Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою у так званій Верхній лаврі.

Служба митрополита Епіфанія у лаврі - поки що разова подія. Про довгострокову оренду собору, як про те просить ПЦУ, наразі не йдеться.

Напередодні Епіфаній заявляв, що він побуває у лаврі вперше за кілька десятиліть.

Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, розділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти заповідника - музеї, галереї чи, приміром, національна історична бібліотека.

Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна церква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді у УПЦ МП.

Нижня лавра - це об'єкти, що використовуються УПЦ на підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна академія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля церкви митрополита Онуфрія.

Ці об'єкти перебувають у безстроковій оренді УПЦ МП.