Зеленський: "Ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі"
Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що процес витіснення Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП)) з Києво-Печерської лаври продовжиться.
Про це йдеться в його вечірньому зверненні на честь Різдва, яке православні в Україні святкують 7 січня.
У цей день вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось різдвяне богослужіння, яке провела Православна церкви України, а не УПЦ (МП).
"Дуже важливо, що в лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну і що ніхто більше не буде робити українське чужим у лаврі. Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах і буде такою. Завжди", - заявив він.
Зеленський, що планує "берегти й надалі такий настрій", "настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості".
Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує з нею договір користування Успенським собором та Трапезною церквою у так званій Верхній лаврі.
Служба митрополита Епіфанія у лаврі - поки що разова подія. Про довгострокову оренду собору, як про те просить ПЦУ, наразі не йдеться.
Напередодні Епіфаній заявляв, що він побуває у лаврі вперше за кілька десятиліть.
Сьогодні Лавра структурно складається з двох частин, розділених стіною. Верхню лавру в основному займають об'єкти заповідника - музеї, галереї чи, приміром, національна історична бібліотека.
Саме тут розташовані Успенський собор та Трапезна церква, які до 1 січня перебували в погодинній оренді у УПЦ МП.
Нижня лавра - це об'єкти, що використовуються УПЦ на підставі вже згаданої постанови уряду Азарова, в тому числі храми, знамениті лаврські печери, семінарія, духовна академія, синодальні відділи та офіційна резиденція предстоятеля церкви митрополита Онуфрія.
Ці об'єкти перебувають у безстроковій оренді УПЦ МП.