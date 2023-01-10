Ситуація для ЗСУ в Соледарі ускладнилася. Чи справді є ризик оточення

1 година тому

Автор фото, Reuters

Бої в Соледарі Донецької області в останні дні стають все більш інтенсивними після того, як росіяни спрямували туди основний удар на тлі багатомісячних невдач під Бахмутом, який розташований у 20 км на південний схід від Соледара.

Українські військові кореспонденти повідомляють, що Росії вдалося сильно ускладнили постачання ЗСУ в Соледарі, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що в останні дні українські військові "витримують нові та ще жорсткіші штурми" росіян, що межують з "божевіллям".

Про свої успіхи під Соледаром заявляють російські джерела та військові блогери. 6 січня засновник приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "бійці ПВК "Вагнер" і виключно війці ПВК "Вагнер" близькі до взяття Соледара".

У вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Соледарі особливо складна, а збройні сили України в останні дні "витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Удари по Соледару видно навіть з сусіднього Бахмута

"Це надзвичайно важко - там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили", - заявив він.

"А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - додав Зеленський.

Українські військові оглядачі Андрій Цаплієнко та Юрій Бутусов пишуть, що росіянам справді вдалося просунутися ціною великих втрат та вийти на позиції, з яких вони можуть вести вогонь по основній трасі постачання Соледара.

"На сам шлях росіяни вийти не можуть. Це не повне оточення, але нормальне постачання по трасі неможливе, це критично для оборони. Але можливості для виправлення ситуації є", - написав він.

Бойові дії ускладнює погода. За його словами, температура повітря сягає 18 градусів морозу, що створює проблеми обом сторонам і робить питання постачання критичним.

"Основна загроза від росіян - це охоплення з флангів міста. Вони будуть робити усе можливе щоб пробитись на трасу в тилу Соледару. Для обходу Соледару направлені свіжі резерви зі складу повітряно-десантних військ, захопленню Соледару російське командування надає велике політичне значення", - написав він.

Автор фото, Яна Синиця Підпис до фото, Соледар - місто, де до війни проживало 10 тис. людей. Тут розташоване підприємство "Артемсіль" з вражаючими соляними шахтами

Напередодні в Соледарі та Бахмуті побував командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, він повідомив про "нову відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків" та кинуті в бій "найбільш професійні загони вагнерівців".

Але підкреслив, що "противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар".

Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні за 10 січня обмежився загальними фразами про те, що Росія "продовжує наступальні дії на цьому напрямі", але українські військові "відбили атаки", в тому числі в районах Соледара й Бахмута.

У свіжому звіті за 10 січня американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що російські війська провели наземні операції та закріпилися в районах Соледара й Бахмута.

На думку аналітиків ISW, Пригожин продовжує використовувати повідомлення про ситуацію в місті Соледар для зміцнення репутації своєї компанії як ефективної бойової сили.

В інституті наголосили, що бойовики ПВК "Вагнер" заявили про захоплення за останні кілька днів території в межах Соледара. Також, відзначили у ISW, багато російських джерел обговорювали ці успіхи як свідчення того, що бійці "Вагнера" можуть незабаром оточити Бахмут.

"Широко розповсюджені в соціальних мережах 9 січня кадри показують, що "вагнерівці" беруть участь у запеклому бою зі стрілецької зброї біля будівлі міської адміністрації в центрі Соледара. Кілька російських блогерів зазначили, що сили ПВК "Вагнер" здійснюють поквартальне просування в Соледарі та інших важливих населених пунктах на північний схід від Бахмута, а також в межах Бахмута", - нагадали в інституті.

В ISW вважають, що Пригожин продовжить використовувати як підтверджені, так і сфабриковані успіхи ПВК "Вагнер" в Соледарі та Бахмуті для просування своєї компанії як єдиного російського угруповання в Україні, здатного досягти відчутних успіхів.