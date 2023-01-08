У США звільнили одну з головних шпигунок холодної війни - після 20 років за ґратами

Метт Мерфі

BBC News

27 хвилин(и) тому

Автор фото, FBI Підпис до фото, Ана Монтес після арешту в 2001 році

Ану Монтес - одну з найвідоміших шпигунів часів холодної війни, яких спіймали США, - звільнили з в'язниці після понад 20 років ув'язнення.

65-річна Монтес майже два десятиліття шпигувала на користь Куби, працюючи аналітикинею у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США.

Після її арешту в 2001 році офіційні особи заявили, що вона майже повністю викрила операції американської розвідки на острові.

Один чиновник сказав, що вона була серед "найшкідливіших шпигунів", яких будь-коли спіймали у США.

Мішель Ван Клів, яка очолювала контррозвідку при президенті Джорджі Буші, заявила Конгресу в 2012 році, що Монтес "скомпрометував все - практично все, - що ми знали про Кубу і про те, як ми діяли на Кубі".

"Отже, кубинці добре знали все, що ми знали про них, і могли використати це на свою користь. Крім того, вона могла вплинути на оцінки щодо Куби в своїх розмовах з колегами, а також знайшла можливість надати інформацію, яку вона отримала, до інших сил".

Після арешту Монтес звинуватили в розкритті осіб чотирьох американських шпигунів і моря секретних матеріалів. Її засудили до 25 років тюремного ув'язнення, а суддя, який виніс вирок, звинуватив її в тому, що вона поставила під загрозу "націю в цілому".

Однак, на відміну від інших високопоставлених шпигунів, спійманих під час холодної війни, Монтес керувала ідеологія, а не особиста вигода. Вона погодилася працювати на кубинську розвідку частково через її опозицію до діяльності адміністрації Рейгана в Латинській Америці.

Зокрема, у звіті генерального інспектора Міністерства оборони було встановлено, що вона, ймовірно, була обурена підтримкою США Контрас у Нікарагуа - правої повстанської групи, підозрюваної у вчиненні воєнних злочинів та інших звірств у країні.

Спочатку до неї звернувся однокурсник з Університету Джона Гопкінса в 1984 році після того, як вона висловила обурення діями США в Нікарагуа. Пізніше її познайомили з агентом кубинської розвідки, і під час вечері в Нью-Йорку вона "без вагань погодилася працювати через кубинців, щоб "допомогти" Нікарагуа", йдеться у звіті генерального інспектора.

Після поїздки до Гавани наступного року на навчання вона приєдналася до Розвідувального управління оборони, де згодом стала старшою аналітикинею з питань комуністичного уряду острова.

Протягом майже двох десятиліть вона кожні кілька тижнів зустрічалася з кубинськими кураторами в ресторанах Вашингтона й надсилала їм на пейджер закодовані повідомлення з надсекретною інформацією. Вона отримувала свої накази за допомогою короткохвильового радіо.

Її затримали у вересні 2001 року після того, як співробітники розвідки США отримали інформацію про те, що державний службовець шпигує на користь Куби. Один із агентів ФБР, який її заарештував, сказав, що після арешту вона виглядала стоїчно.

Монтес залишатиметься під наглядом протягом п'яти років після звільнення, також моніторитимуть її користування інтернетом. Їй також буде заборонено працювати на уряд або контактувати з іноземними агентами без дозволу.

Водночас Піт Лепп, один із агентів ФБР, який заарештував Монтес, сказав CBS News, що він вважає малоймовірним, що вона спробує відновити контакт з кубинськими агентами.

"Ця частина її життя закінчилася, - сказав Лепп. - Вона зробила для них те, що зробила. Я не можу уявити, щоб вона ризикувала своєю свободою".