Росіяни готуються до наступу ЗСУ з двох напрямків - британська розвідка

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові на Запоріжжі

За повідомленням британської військової розвідки, останніми тижнями Росія зміцнювала оборонні споруди у Запорізькій області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів, а також зберігає великі сили у цьому секторі.

На думку розвідників, це свідчить про те, що російське командування, швидше за все, стурбоване можливістю великих українських наступів на одному із двох напрямків: або на Запоріжжі, або на півночі Луганської області.

Великий український прорив на Запоріжжі серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що сполучає Ростовську область Росії та Крим.

Водночас український успіх на Луганщині підірве військову мету "визволення" Донбасу, яку декларує Росія.

На думку британських розвідників, вирішити, якій із цих загроз протидіяти насамперед, мабуть, є однією з головних дилем для російських фахівців з оперативного планування.

Ситуація в Бахмуті

Тим часом, просування російських військ у Соледарі на Донеччині не гарантує їм повного оточення Бахмута, де зараз ведуться найбільш кровопролитні бої на всьому фронті, пишуть у щоденному зведенні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Навіть якщо вірити інформації російських "воєнкорів" про те, що росіяни вийшли з боями до околиць Роздолівки (що за 6 км на північний захід від Соледара), вони все одно ще далекі від того, щоб взяти Бахмут в оперативне оточення, йдеться у зведенні.

Також аналітики ISW пишуть, що в росіян продовжує скорочуватися арсенал далекобійних балістичних і крилатих ракет. Попри це, кажуть експерти, Росія, скоріше за все, поки що продовжить загрожувати українській інфраструктурі та цивільному населенню.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бахмут потерпає від постійних російських обстрілів. Наслідки удару 7 січня

"Перемир'я", якого не було

За повідомленням генштабу ЗСУ, росіяни продовжують перекидати війська, озброєння, військову техніку та боєприпаси до районів активних бойових дій - аби поповнювати втрати й продовжувати наступ.

Попри оголошене Путіним припинення вогню, за минулу добу вони завдали 9 ракетних ударів, 3 удари з повітря та 40 обстрілів РСЗВ, зазначає генштаб. Атаки були спрямовані на громадянську інфраструктуру, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Обстріли були в районі 16 населених пунктів, зокрема Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки на Луганщині та Роздолівки, Соледара, Бахмута, Залізного, Першотравневого, Водяного й Перемоги на Донеччині.

За інформацією генштабу, росіяни ведуть наступ на бахмутському, авдіївському та лиманському напрямках, і при цьому зазнають великих втрат.

Тим часом, за даними генштабу, минулої доби ВПС України атакували 21 скупчення військ, озброєння та військової техніки росіян та завдали три авіаудари по російських зенітно-ракетних комплексах.