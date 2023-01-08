В Україну прийшли морози. Як це вплине на хід бойових дій?

44 хвилин(и) тому

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, І російська і українська армія готуються до війни в умовах морозах

На заміну доволі теплому грудню в Україну йдуть січневі морози. Військові аналітики попереджали, що саме така погода сприяє натсупальним діям взимку.

Чи підуть війська в атаку на полях російсько-української війни?

Після звільнення правобережжя Херсонщини 11 листопада лінія фронту в Україні майже завмерла. На Півдні війська противників розділяє Дніпро, на Запорізькому напрямку тривають артилерійські дуелі. Щоправда, російські сили, зокрема ПВК "Вагнер" ще пробують натсупати біля Бахмуту і Соледару на Донеччини, але українська влада заявляє, що без успіху.

Натомість Збройні сили України наблизились впритул до важливих центрів російського опору на Луганщині - містечок Сватове і Кремінна. Стрімкі прориви бронетехніки сторін зупиняє достатньо вогка як для зими земля в цьому регіоні.

Однак, з 8 січня на Схід України насуваються морози. Вже 9 січня, за даними Українського гідрометеоцентру, біля Бахмуту буде до -15 градусів вночі, біля Сватового -14.

Це може суттєво вплинути на подальший перебіг війни.

Зимова тактика

В 1993 році Корпус інженерів армії США випустив книгу, в якій докладно описувалися особливості ведення бойових дій сухопутних сил в зимовий час.

Її автор - Джордж Свінцов, уродженець Росії, був інтернований під час Другої світової війни до Німеччини, а потім переїхав до США.

Згідно з поширеною точкою зору, взимку активність бойових дій вщухає. Однак, як пише Джордж Свінцов, оскільки зима ускладнює дії обом сторонам на фронті, та, яка почуватиметься впевненіше, чиї військові будуть більш підготовлені, має скористатися перевагою.

"Утримання та контроль над територією означає стабільність. Взимку це означає нерухомість. А нерухомість взимку - відкладена поразка, в якій територія втрачає свою стратегічну цінність", - йдеться у книзі.

Єдиний продуктивний підхід у такій ситуації, за його словами, діяти якомога гнучкіше, не побоюючись втрачати якусь частину території.

"Фактор гнучкості важливий як в обороні, так і в наступі. Можна атакувати, навмисне пропускати противника (наприклад, у Сталінград), бити у фланг, захоплювати і негайно використовувати вороже озброєння, боєприпаси та техніку - це все обов'язкові прийоми, які ведуть до успіху ", - пише він.

При цьому, визнає американський автор, зимовий наступ можливий за п'яти-шестикратної переваги в живій силі. Якщо такої переваги немає у співвідношенні сил на великій ділянці, її треба створити локально.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Постійні російські атаки майже знищили місто Бахмут

Час для наступу?

"Очікуємо на інтенсифікацію бойових дій. Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше", - заявив 8 січня очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Водночас, він зауважив, що така погода може сприяти, як українській стороні, так і російській.

За словами Гайдая, зараз російська армія перекидає сили з Бахмутського напрямку на Кремінну.

Українські війська ведуть бої вже за 5 км від цього міста на Луганщини і намагаються взяти його в оточення, перерізавши шляхи постачання з Сєвєродонецька і Сватового.

Про можливу підготовку наступу росіян повідомляє головне управління розвідки міноборони РФ.

Так, в інтерв'ю італійській Corriere della Sera представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що Росія на фоні зниження температури готує новий ракетний удар по українській енергетичний інфраструктурі, а також спробує наступати на деяких напрямках на Сході.

"Ми бачимо посилення тиску в Донецькій області... Ймовірно, вони почнуть новий наступ і на Запорізьку область. А на харківському напрямку спробують зупинити наш контрнаступ. І намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону, а також на особливо стратегічному для них Кримському півострові".

Автор фото, EPA Підпис до фото, В офісі президента кажуть, що Україна не встигає швидше за росіян накопичити сили і засоби для наступу взимку

Радник Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що саме Росія першою проведе наступальну операцію. Оскільки Україна не встигає накопичти сили і засоби, щоб атакувати найближчим часом.

"Через темпи поставок ми не встигаємо накопичити раніше, ніж вони зроблять цей наступ", - сказав він в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Арестович прогнозує спроби російського наступу на харківському і запорізькому напрямках.