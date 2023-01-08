Новий обмін полоненими. Звільнені захисники Чорнобиля і Маріуполя

1 година тому

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Звільнені українські військові

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією. Київ повідомив про звільнення 50 українських бійців.

Близько 15:30 голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про обмін полоненими.

Вдалось звільнити 50 бійців зі Збройних сил України, територіальної оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Військово-морських сил і Сил спеціальних операцій.

Серед звільнених 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

"Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - зазначив Єрмак.

Під час відступу з київського напрямку наприкінці березня 2022 року російські війська взяли в полон близько 160 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну станцію.

"Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо", - наголосив Єрмак.

Автор фото, Андрій Єрмак Підпис до фото, Серед звільнених українців гвардійці, що потрапили в полон на Чорнобильській АЕС

Росія також повідомила, що отримала 50 своїх військових в ході обміну.

"8 січня цього року внаслідок переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 50 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека", - йдеться в заяві міноборони РФ.

Літаки військово-транспортної авіації звільнених військовослужбовців доставлять до Москви для лікування та реабілітації в медичних установах міноборони Росії.

"Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога", - повідомляє відомство.

Хто саме і з яких військових формувань звільнений в ході обміну, російське міністерство не вказує.