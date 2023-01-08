Росія заявила про "операцію помсти" за Макіївку. Що відбувається?

1 година тому

Автор фото, Олександр Гончаренко Підпис до фото, Наслідки російського удару по Краматорську

Міністерство оборони РФ запевняє, що "помстилось" Україні за знищення місця дислокації своїх військових в Макіївці. Київ називає такі заяви "інформаційною спецоперацією". Що відбувається?

В новорічну ніч Збройні сили України завдали ракетного удару по будівлі ПТУ в Макіївці на окупованій території Донеччини. В той час там перебувало кілька сотень російських військових, зокрема і мобілізованих.

Мінборони РФ повідомило, що кількість жертв серед російських військовослужбовців після українського удару становить 89 людей.

Україна стверджує, що ця цифра набагато вища - начебто під час атаки загинули 400 військових РФ і ще 300 отримали поранення.

Це, можливо, найбільша одномомента загибель російських солдатів з початку війни. Цей інцидент викликав хвилю обурення серед російських воєнкорів і чиновників, які вимагали розслідувати і покарати за халатність військове керівництво.

Удар помсти по Краматорську

Автор фото, Олександр Гончаренко Підпис до фото, Учбовий заклад в Краматорську. Росія каже, що знищила його, бо там начебто перебувало 600 бійців ЗСУ

Вдень 8 січня міноборони РФ заявило, що "помстилось" Україні за вбиство своїх солдат у Макіївці.

"У відповідь на злочинний удар київського режиму у перші хвилини січня 2023 року по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка Донецької Народної Республіки командуванням Об'єднаного угруповання російських військ реалізовано операцію відплати", - йдеться в заяві відомства.

Російське міністерство стверджує, що протягом доби 7 січня засобами розвідки були "розкриті та достовірно підтверджені кількома незалежними каналами" пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ у місті Краматорськ.

Начебто у гуртожитку №28 перебували понад 700 українських військовослужбовців та у гуртожитку №47 понад 600 українських військовослужбовців.

"Внаслідок масованого ракетного удару за даними пунктами тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ знищено понад 600 українських військовослужбовців", - зазначає міноборони.

Дійсно, в ніч з 7 на 8 січня Краматорськ зазнав ракетного удару. Це підтверджує мер міста Олександр Гончаренко.

Автор фото, Павло Кириленко

Автор фото, Олександр Гончаренко

Автор фото, Олександр Гончаренко

Але він запевняє, що ніяких жертв від цих обстрілів не було.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв".

Очільник Донеччини Павло Кириленко також стверджує про відсутність жертв після нічного обстрілу Краматорська. За його словами, Росія випустила 7 ракет.

На фото, які оприлюднили чиновники, видно знищену чотириповерхову будівлю, схожу на приміщення Краматорського центру професійно-технічної освіти.

На світлинах не видно ознак того, що в зруйнованій будівлі дислокувались військові чи були масові жертви.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Знищене ПТУ в Макіївці

Українське військове командування також спростовує інформацію росіян.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це чергова російська пропаганда", - заявив BBC речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько вважає, що заява РФ є "інформаційною спецоперацією". Вона, за його словами, спрямована на те, щоб "перебити негатив" від удару по Макіївці.

"Сьогодні почали розганяти сигнал, що внаслідок "актів відплати" у Краматорську вбито понад 600 українських військовослужбовців. Цифра "600" тут невипадкова, це класичний приклад російської тактики "віддзеркалення". Це визнання, що вони борються з поширенням конкретної цифри".

Радник міноборони вважає, що РФ фактично визнала колосальні втрати у Макіївці.

"Росіяни "дзеркалять" так у лоб саме тоді, коли є чітке влучання в конкретний факт. Щоб створювалася картинка "так, це правда, але це не про нас, а про них, ви щось плутаєте".