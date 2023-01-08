Росія заявила про "операцію помсти" за Макіївку. Що відбувається?
Міністерство оборони РФ запевняє, що "помстилось" Україні за знищення місця дислокації своїх військових в Макіївці. Київ називає такі заяви "інформаційною спецоперацією". Що відбувається?
В новорічну ніч Збройні сили України завдали ракетного удару по будівлі ПТУ в Макіївці на окупованій території Донеччини. В той час там перебувало кілька сотень російських військових, зокрема і мобілізованих.
Мінборони РФ повідомило, що кількість жертв серед російських військовослужбовців після українського удару становить 89 людей.
Україна стверджує, що ця цифра набагато вища - начебто під час атаки загинули 400 військових РФ і ще 300 отримали поранення.
Це, можливо, найбільша одномомента загибель російських солдатів з початку війни. Цей інцидент викликав хвилю обурення серед російських воєнкорів і чиновників, які вимагали розслідувати і покарати за халатність військове керівництво.
Удар помсти по Краматорську
Вдень 8 січня міноборони РФ заявило, що "помстилось" Україні за вбиство своїх солдат у Макіївці.
"У відповідь на злочинний удар київського режиму у перші хвилини січня 2023 року по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка Донецької Народної Республіки командуванням Об'єднаного угруповання російських військ реалізовано операцію відплати", - йдеться в заяві відомства.
Російське міністерство стверджує, що протягом доби 7 січня засобами розвідки були "розкриті та достовірно підтверджені кількома незалежними каналами" пункти тимчасової дислокації військовослужбовців ЗСУ у місті Краматорськ.
Начебто у гуртожитку №28 перебували понад 700 українських військовослужбовців та у гуртожитку №47 понад 600 українських військовослужбовців.
"Внаслідок масованого ракетного удару за даними пунктами тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ знищено понад 600 українських військовослужбовців", - зазначає міноборони.
Дійсно, в ніч з 7 на 8 січня Краматорськ зазнав ракетного удару. Це підтверджує мер міста Олександр Гончаренко.
Але він запевняє, що ніяких жертв від цих обстрілів не було.
"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв".
Очільник Донеччини Павло Кириленко також стверджує про відсутність жертв після нічного обстрілу Краматорська. За його словами, Росія випустила 7 ракет.
На фото, які оприлюднили чиновники, видно знищену чотириповерхову будівлю, схожу на приміщення Краматорського центру професійно-технічної освіти.
На світлинах не видно ознак того, що в зруйнованій будівлі дислокувались військові чи були масові жертви.
Українське військове командування також спростовує інформацію росіян.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Це чергова російська пропаганда", - заявив BBC речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Радник міністра оборони України Олексій Копитько вважає, що заява РФ є "інформаційною спецоперацією". Вона, за його словами, спрямована на те, щоб "перебити негатив" від удару по Макіївці.
"Сьогодні почали розганяти сигнал, що внаслідок "актів відплати" у Краматорську вбито понад 600 українських військовослужбовців. Цифра "600" тут невипадкова, це класичний приклад російської тактики "віддзеркалення". Це визнання, що вони борються з поширенням конкретної цифри".
Радник міноборони вважає, що РФ фактично визнала колосальні втрати у Макіївці.
"Росіяни "дзеркалять" так у лоб саме тоді, коли є чітке влучання в конкретний факт. Щоб створювалася картинка "так, це правда, але це не про нас, а про них, ви щось плутаєте".