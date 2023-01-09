Чоловік у літаку помочився на жінку. Авіакомпанія навіть не повернула вартість квитка

1 година тому

Автор фото, ANI Підпис до фото, Винуватець інциденту Шанкар Мішра

П'яний чоловік помочився на літню жінку на одному з рейсів авіакомпанії Air India. Голова індійського конгломерату Tata Sons, якому належить компанія, вже висловив занепокоєння через інцидент.

Подія сталась ще наприкінці листопада, але повідомили про це лише минулого тижня, коли жінка звернулася зі скаргою.

Ця новина викликала масове обурення в Індії та критику реакції Air India на інцидент.

Чоловіка затримали на вихідних.

Його також звільнили з роботи в американській банківській фірмі Wells Fargo.

У заяві, опублікованій у неділю, голова правління Tata Sons Н. Чандрасекаран заявив, що авіакомпанія повинна була відреагувати швидше.

Попісяв на жінку

Інцидент стався 26 листопада в салоні бізнес-класу рейсу Нью-Йорк-Делі. Обвинувачений Шанкар Мішра нібито був п'яний, коли помочився на одну зі своїх попутниць, 72-річну жінку.

"Мій одяг, взуття та сумка були повністю просочені сечею", - написала жінка наступного дня у своїй скарзі Чандрасекхарану.

Жінка заявила, що попросила екіпаж пересадити її на інше місце, але їй сказали, що вільних місць немає, і натомість їй запропонували маленьке сидіння для стюардів.

Постраждала назвала політ найбільш травматичним у своєму житті та сказала, що авіакомпанія лише частково повернула їй вартість квитка. Її розповідь підтвердив американський лікар на ім'я Сугата Бхаттачарджі, який сидів поруч із Мішрою в літаку.

Він розповів телеканалу новин NDTV, що також написав скаргу в Air India в день інциденту, але "це ні до чого не призвело".

Після інциденту Air India сформувала внутрішній комітет для розслідування скарги на Мішру.

Через два тижні він наклав на нього 30-денну тимчасову заборону на поїздки - тривалість заборони була одним із факторів, які викликали обурення, коли з'явилися ці новини.

На прохання родини жінки авіакомпанія нарешті подала заяву в поліцію щодо інциденту 28 грудня.

Через тиждень компанія подала звіт до авіаційного регулятора Індії, Генерального директорату цивільної авіації (DGCA). Минулого тижня DGCA надіслав повідомлення офіційним особам і екіпажу літака, заявивши, що вони не дотримувалися правил поводження з неконтрольованим пасажиром на борту. У ньому також ідеться, що поведінка екіпажу була "непрофесійною".

Відтоді Air India відсторонила від виконання обов'язків пілота та чотирьох членів екіпажу.

У своїй заяві генеральний директор Кемпбелл Вілсон пообіцяв запровадити у Air India надійну систему звітності щодо неконтрольованої поведінки.

У п'ятницю Wells Fargo виступила із заявою, в якій ішлося, що Мішру звільнили з посади, а сама компанія "співпрацює з правоохоронними органами".

Автор фото, ANI Підпис до фото, Мішру заарештували на вихідних

Мішру заарештували у Бангалорі у суботу та звинуватили у кількох злочинах, зокрема сексуальних домаганнях та непристойній поведінці у публічному місці. Потім його доставили до місцевого суду в Делі, який відправив його під варту на 14 днів.

Перед арештом Мішра через свого адвоката заявив, що через два дні після інциденту забезпечив чистку сумки та одягу жінки.

"Тривалі скарги жінки стосуються лише того, щоб авіакомпанія, на яку вона подала наступну скаргу 20 грудня 2022 року, виплатила їй адекватну компенсацію", - йдеться у заяві.

У ній також додається, що "свідчення членів екіпажу комітету з розслідування показують, що очевидців інциденту немає, і всі заяви є лише чутками".

"Обвинувачений повністю довіряє судовій системі країни та співпрацюватиме з розслідуванням", - йдеться у заяві.