У Бразилії прихильники експрезидента Болсонару на кілька годин захопили Конгрес та палац президента

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прихильники експрезидента Болсонару захоплюють будівлю Конгресу

Сотні прихильників експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу країни, поліція застосувала проти них сльозогінний газ. Вони також увійшли до будівлі Верховного суду та президентського палацу. Напад тривав близько трьох годин, після чого його учасників почала арештовувати поліція. Відомо про арешт приблизно 400 учасників заворушень.

Штурм бразильського парламенту та інших урядових будівель відбувся через тиждень після інавгурації нового президента країни - лівоцентриста Лули да Сілви, який вже обіймав цю посаду у 2003-2011 роках. Демонстранти, які підтримують Болсонару та його праву політику, відмовляються визнати його нещодавню поразку на виборах.

Луїс Інасіу Лула да Сілва, який цими днями здійснює робочу поїздку до штату Сан-Паулу, заявив, що демонстранти здійснили "акти вандалізму та фашизму". За його словами, в історії країни ще не було такого прецеденту.

"Як справжні вандали, вони руйнують усе, що бачать перед собою, - заявив Лула. - Ми вважаємо, що безпека не була забезпечена належним чином. І я хочу вам сказати, що всі люди, які це зробили, будуть покарані".

Суддя Верховного суду Бразилії Алесандру ді Мораес спеціальним ордером наказав армії знести всі наметові містечка прихильників Болсонару у країні протягом 24 годин. Він також відсторонив від повноважень губернатора столичного округу Бразиліа Ібанеіса Рошу на 90 днів за те, що той не зумів запобігти нападу.

Експрезидент Бразилії Жаір Болсонару, який перед закінченням своїх повноважень поїхав до США, засудив вторгнення до владних інституцій, але й розкритикував своїх лівих опонентів за акції кількарічної давнини.

"Мирні демонстрації, згідно закону, є частиною демократії. Однак розграбування та вторгнення в громадські будівлі, як це сталося сьогодні, а також ті, які практикували ліві в 2013 і 2017 роках, виходять за рамки правил", - написав він у твітер.

Негативно відреагували на заворушення у країнах-ключових партнерах Бразилії - наприклад, США латиноамериканських країн та Індії. Засудив напади держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Використання насильства для нападів на демократичні інституції завжди є неприпустимим", - відзначив він у твітері.

Президент США Джо Байден назвав напади у Бразилії "обурливими".

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Близько 18.30 за місцевим часом правоохоронцям вдалося відновити контроль над усіма трьома будівлями, повідомив місцевий телеканал GloboNews. На кадрах у його репортажі видно, як порушників виводять у кайданках.Перші повідомлення про те, що демонстранти розпочали штурм, надійшли за три години до цього. У соціальних мережах поширилися відео, на яких натовпи людей в одязі кольорів бразильського прапора, увірвалися в державні установи у столиці. У тому числі вони опинилися у президентському палаці.

У неділю групи рішуче налаштованих прихильників Болсонару попрямували до Площі трьох влад у центрі столиці країни Бразиліа. Там розташовані будівлі Конгресу, Верховного суду та президентська резиденція.

Демонстранти прорвали поліцейські кордони та зуміли увійти до будівлі парламенту. Частину вікон у будівлі конгресу розбито. Учасники штурму також проникли до зали засідань Сенату, де почали стрибати на кріслах та лавах.

У соцмережах з'явилися відеокадри, зроблені біля парламенту.

На одному з роликів видно, як група протестувальників стягує з коня поліцейського і нападає на нього.

Акції протесту прихильників Болсонару біля урядових будівель тривали багато днів. Їхні учасники закликали бразильську армію втрутитися у ситуацію і забрати владу у президента Лули да Сілви.

"Бразильський Трамп"

Автор фото, EPA Підпис до фото, Демонстранти у будівлі Конгресу

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Наприкінці жовтня Луїс Інасіу Лула да Сілва, який представляє ліві сили, з невеликою перевагою переміг "бразильського Трампа" Жаїра Болсонару і втретє став президентом країни.

У соцмережах вже почали порівнювати те, що відбувається в Бразилії зі штурмом Капітолію в США, що сталося 6 січня 2021 року, після того, як Дональд Трамп, який програв на виборах, довго відмовлявся визнавати результати голосування.

У Бразилії опоненти Болсонару ще перед виборами побоювалися, що у разі своєї поразки той також не визнаватиме результати виборів, і в країні вибухне громадянський конфлікт.

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Болсонару не став перешкоджати процесу передачі влади і пообіцяв дотримуватися закону. Але його прихильники одразу почали перекривати дороги по всій країні на знак протесту проти результатів голосування.

Тисячі радикально налаштованих прихильників колишнього президента почали ставити намети біля військових баз по всій країні, заявили, що результати виборів сфальсифікували, закликали військових влаштувати переворот.

Кореспондентка ВВС у Південній Америці Кеті Вотсон нагадує, що віцепрезидент Болсонару - генерал у відставці Амілтон Мурао - заявив у грудні напередодні інавгурації Лули, що мовчання лідерів сіє хаос у суспільстві. Це був завуальована критика Болсонару, деякі прихильники якого підтрумують ідею військового перевороту.

"Деякі люди стверджують, що Болсонару не має значення - лише армія може врятувати Бразилію. Звичайно, це в країні, яка має історію військової диктатури (багато з цих протестувальників, якби ви запитали їх про диктатуру, сказали б, що її ніколи не було, армія лише навела порядок та відновила економічне зростання). Це країна, де військове правління все ще дуже прийнятне для значної частини населення. У всьому цьому є глибоке бразильське коріння та повернення до страху перед комунізмом часів холодної війни", - відзначає вона.

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1 січня відбулася інавгурація Лули да Сілви.

У своїй промові перед членами конгресу тиждень тому Лула заявив, що отримав розорену країну, куди за Болсонару повернувся голод. Він звинуватив свого попередника в тому, що за нього уряд вичерпав ресурси, необхідні для освіти, охорони здоров'я та збереження лісів, а також підірвав основні права людини в країні.

Лула заявив, що Болсонару та його адміністрація відповідальні за "геноцид бразильців" через ігнорування пандемії Covid-19, яка забрала життя понад 680 тис. жителів країни.

Перед інавгурацією суперника Болсонару полетів у Флориду, попередньо попрощавшись зі своїми прихильниками зі сльозами на очах. Перед вильотом він розмістив у соцмережах відео, в якому сказав, що "битву програно, але війну ми не програємо".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розгромлена кімната у президентському палаці