Заяву міноборони РФ про "операцію відплати" у Краматорську поставили під питання і висміяли

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Олександр Гончаренко

Російські військові блогери розкритикували заяви міністерства оборони РФ про "операцію помсти" за удар України в новорічну ніч по базі в Макіївці. Про це пише у зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Восьмого січня міноборони Росії оголосило, що російські війська провели "операцію відплати" за удар по базі в Макіївці, який, за версією РФ, забрав життя 89 російських військових, а за даними Генштабу ЗСУ - приблизно 400.

На думку експертів ISW, заява російського міноборони вводить в оману.

У ній йдеться про удар по кількох пунктах тимчасової дислокації українських військ у Краматорську Донецької області, внаслідок чого нібито загинуло понад 600 українських військовослужбовців. Але це не так. Фінський репортер побував на місці удару в Краматорську 8 січня і зазначив, що росіяни обстріляли порожній навчальний заклад.

Також не побачили на місці удару жодних ознак великої кількості жертв журналісти CNN та Reuters.

Декілька російських військових блогерів розкритикували міноборони Росії за сфабриковану історію про "відплату" за удар по Макіївці та вказали, що відомство часто робить брехливі заяви замість того, щоб притягати до відповідальності винних керівників за втрати.

Зокрема, заяву російського міноборони назвав "окозамилюванням" телеграм-канал "Военный осведомитель", його допис поширив інший відомий канал "Рыбарь" - обидва підтримують війну проти України.

"Не зрозуміло, хто і чому вирішив, що загинуло відразу 600 українських солдатів, якщо будівля насправді так і не була вражена (навіть залишилося увімкненим світло). Замість справжнього знищення особового складу противника, що і стало б гідною відповіддю, було вигадано виключено медійну операцію відплати", - стверджує автор каналу "Военный осведомитель".

Телеграм-канал Grey Zone, який вважають близьким до ПВК "Вагнера", заяви міноборони Росії просто висміяв.

Що відбулося в Краматорську?

Автор фото, Павло Кириленко Підпис до фото, Наслідки російського обстрілу Краматорська

Вдень 8 січня міноборони РФ заявило, що "помстилось" Україні за вбивство своїх солдатів у Макіївці.

Міністерство стверджує, що протягом 7 січня засобами розвідки були "розкриті та підтверджені кількома незалежними каналами" пункти дислокації військовослужбовців ЗСУ у місті Краматорськ.

Начебто у гуртожитку №28 перебували понад 700 українських військовослужбовців та у гуртожитку №47 - понад 600 військовослужбовців.

"Внаслідок масованого ракетного удару за даними пунктами тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ знищено понад 600 українських військовослужбовців", - твердить міноборони.

Дійсно, в ніч з 7 на 8 січня Краматорськ зазнав ракетного удару. Це підтверджує мер міста Олександр Гончаренко.

Але він запевняє, що жертв від цих обстрілів не було.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Пошкоджень зазнали 2 заклади освіти, 8 багатоквартирних будинків та гаражі. Без жертв".

Очільник Донеччини Павло Кириленко також стверджує про відсутність жертв після нічного обстрілу Краматорська. За його словами, Росія загалом випустила сім ракет.

На фото, які оприлюднили чиновники, видно знищену чотириповерхову будівлю, схожу на приміщення Краматорського центру професійно-технічної освіти.

Автор фото, Олександр Гончаренко Підпис до фото, Наслідки російського удару

На світлинах не видно ознак того, що в зруйнованій будівлі дислокувались військові чи були жертви.

Українське військове командування також відкидає інформацію росіян.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це чергова російська пропаганда", - заявив BBC News Україна речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Радник міністра оборони України Олексій Копитько вважає, що заява РФ є інформаційною спецоперацією. Вона, за його словами, спрямована на те, щоб перебити негатив від удару по Макіївці.

"Почали розганяти сигнал, що внаслідок "актів відплати" у Краматорську вбито понад 600 українських військовослужбовців. Цифра "600" тут невипадкова, це класичний приклад російської тактики "віддзеркалення". Це визнання, що вони борються з поширенням конкретної цифри".

Радник міноборони вважає, що РФ фактично визнала колосальні втрати у Макіївці.

"Росіяни "дзеркалять" так у лоб саме тоді, коли є чітке влучання в конкретний факт. Щоб створювалася картинка "так, це правда, але це не про нас, а про них, ви щось плутаєте".

Іноземні журналісти: "жодних ознак великих жертв"

Іноземні журналісти, які побували в Краматорську, не помітили ознак наявності великих жертв внаслідок удару.

"Група CNN не бачила жодних ознак великих людських жертв у районі події. У самому Краматорську та його околицях немає якоїсь незвичайної активності, включно з околицями міського моргу", - повідомили журналісти американської телекомпанії.

У двох гуртожитках у Краматорську, де, як стверджують міноборони РФ, тимчасово перебували українські військові, побували також кореспонденти агентства Reuters. "Зважаючи на все, жодна з [будівель] не зазнала прямого ракетного удару і не була серйозно пошкоджена, - пишуть журналісти. - Там не було жодних явних ознак того, що там жили військові, останків людей та слідів крові".

Кореспондент фінського національного мовника Yle Антті Куронен, який перебуває в Краматорську, опублікував у себе у твітері фотографію однієї з постраждалих від обстрілу будівель. Він написав: "Я знаходжуся тут, і якось це дивно, що будівля навіть не утеплена, а місцеві жителі не бачили жодних машин швидкої допомоги".

Журналіст уточнив, що чув вибухи за місцем, яке помітно на фотографії. "Біля школи - величезний кратер (можливо [наслідки удару за допомогою] зенітно-ракетного комплексу С-300). Попадання не пряме. Військові побували тут вранці, за їхніми словами, будівля була порожньою".

Куронен додає, що інша ракета вдарила по гаражах, фотографію яких він також публікує.

"Вірю своїм спостереженням і заяві України більше, ніж твердженню міноборони РФ про те, що вбито понад 600 українських солдатів", - зазначає Куронен.

Пригожин в гонитві за шахтами та "історичною зброєю"?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Соляна шахта в Соледарі. Фото 2007 року

Експерти ISW у зведенні також зазначають, що засновник ПВК "Вагнер", бізнесмен Євген Пригожин, ймовірно, хоче отримати можливість використовувати українські природні ресурси навколо Бахмута для прибутку.

5 січня неназваний представник Білого дому заявив, що США вважають, що Пригожин хоче отримати контроль над запасами солі та гіпсу у шахтах у районі Бахмута.

7 січня Пригожин заявив, що ці шахти є унікальними історичними захисними спорудами, які діють як "мережа підземних міст". На його думку, там може розміщуватись особовий склад та військова техніка на глибині від 80 до 100 метрів, й в цих шахтах зберігається зброя часів Першої світової війни.

Водночас один з колишніх лідерів бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін розкритикував Пригожина та російських командирів. Він заявив, що всі знали про існування цих шахт під час розробки плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі запасів зброї. Гіркін також спрогнозував, що до взяття "Бахмутсько-Соледарської агломерації" росіянам ще далеко.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До нападу Росії на Україну в шахтах Соледара навіть проводили концерти класичної музики. Архівне фото 2007 року

Заяви Пригожина, з одного боку, є спробою пояснити повільний темп просування ПВК "Вагнер" у районі Бахмута, але також можуть частково пояснити рішучість за будь-яку ціну встановити контроль над територією, вважають експерти Інституту вивчення війни.