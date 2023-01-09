Росіяни обстріляли Шевченкове на Харківщині: є загиблі, поранена дитина

1 година тому

Автор фото, Харківська ОВА

Російські військові 9 січня завдали удару по ринку у містечку Шевченкове на Харківщині. Загинули дві жінки, поранена дитина. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по смт Шевченкове загинули двоє людей. Жінки 50-ти та 60-ти років. Ще 5 осіб отримали поранення. Серед них - дитина", - повідомив він станом на 12:30.

Автор фото, Харківська обласна прокуратура

Автор фото, Харківська ОВА

Харківська обласна прокуратура повідомила, що росіяни завдали удар по Шевченковому близько 9:10, ракета влучила на територію ринку.

"Ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - заявила прокуратура.

Автор фото, Харківська обласна прокуратура

Автор фото, Харківська обласна прокуратура

Обстріли ринків

Це вже не перший обстріл ринку в Україні російськими військовими.

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24 грудня росіяни обстріляли район ринку в центрі Херсона, тоді загинули 10 людей, 68 отримали поранення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон Олени Афанасієвської, яка загинула під час російського обстрілу Херсона 24 грудня

2 січня 2023 року росіяни обстріляли ринок у Бериславі на Херсонщині. 5 людей отримали поранення.

"Росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Обстріли ринків часто застосовувала армія Республіки Сербської Ратко Младича та Радована Караджича під час війни в Боснії та Герцеговині у 1992-1995 роках.

Зокрема, це відбувалося під час кількарічної облоги Сараєва. Внаслідок обстрілу сараєвського ринку Маркале у лютому 1994 року загинули 68 людей, у серпні 1995 року там же були вбиті 43 людини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Французькі миротворці виносять пораненого з ринку Маркале у Сараєво, лютий 1994 року

Армія Республіки Сербської кілька років намагалася захопити Сараєво, де проживали переважно боснійські мусульмани. Цивільних обстрілювали з мінометів, снайперських гвинтівок з розташованих поряд гірських районів.

Ратко Младич у 2017 році засуджений Гаазьким трибуналом за геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності до довічного ув'язнення, у 2019 році такий же вирок отримав і Радован Караджич.