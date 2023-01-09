"Неприйнятно під час війни". Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook

Пресофіцерка південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська втрапила у скандал через публікацію в соцмережах відвертих фотографій з відпочинку в Парижі.

У відомстві вже пообіцяли організаційні висновки і натякнули на можливе звільнення чи відсторонення. Там назвали таку поведінку аморальною і неприйнятною під час війни.

Соцмережі збурили фотографії з відпочинку у Франції, які Плантовська опублікувала у себе в фейсбуці.

На них вона зображена у відвертій сукні та ботфортах на фоні Ейфелевої вежі.

Автор фото, Facebook

Також на її сторінці були розміщені фото з відпочинку на інших курортах - зокрема з автомобілем і іменним номерним знаком.

Автор фото, Facebook

Багато коментаторів вказували на те, що такі фото не відповідають посаді, яку обіймає Плантовська.

Також їх обурив той факт, що співробітниця ДПСУ демонструє фото із закордонного відпочинку в той час, коли в Україні йде війна.

Автор фото, Facebook

Втім, були й ті, хто став на захист пресофіцерки.

Автор фото, Facebook

"Вибачаюсь, а що з нею не так у її вигляді? До чого тут її професіоналізм? У вільний від роботи час вона вдягається у тому стилі у якому вона хоче. Має право", - написала користувачка Helena Mattie.

У відповідь на запит ВВС News Україна цей інцидент прокоментували у держприкордонслужбі.

"Я не маю права коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного", - зазначив речник прикордонників Андрій Демченко.

Водночас він додав, що стосовно інциденту з Плантовською будуть вжиті "відповідні заходи".

"Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства", - зазначив Демченко.

Також він відреагував на закиди щодо недоцільності публікації подібних фото під час війни.

"Окремо можу зазначити, що нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті, хто більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м'яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам і є неприйнятним під час війни", - наголосив Демченко.

Після того, як її фото набули розголосу, Іванна Плантовська закрила свій профіль у фейсбуці.