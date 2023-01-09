Фермери вибороли право самостійно ремонтувати техніку John Deere. Чому це важливо

Моніка Міллер

BBC News

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Deere & Co

Виробник тракторів John Deere погодився надати своїм клієнтам у США право ремонтувати свою техніку.

Раніше фермерам дозволяли використовувати лише авторизовані запчастини та сервісні центри, а не дешевші варіанти самостійного ремонту.

Deere and Co. є одним із найбільших у світі виробників сільськогосподарського обладнання.

Групи захисту прав споживачів роками закликали компанії дозволити своїм клієнтам лагодити все - від смартфонів до тракторів.

У неділю Американська федерація фермерських бюро (AFBF) і Deere & Co. підписали меморандум про взаєморозуміння.

"Це вирішує давню проблему для фермерів, коли справа стосується доступу до інструментів, інформації та ресурсів, водночас захищаючи права інтелектуальної власності John Deere та гарантуючи безпеку обладнання", - сказав президент AFBF Зіппі Дюваль.

Згідно з угодою, власникам обладнання та незалежним фахівцям з ремонту не буде дозволено "розголошувати комерційні таємниці" або "скасовувати функції безпеки чи контролю викидів або регулювати рівні потужності сільськогосподарського обладнання".

Фірма з нетерпінням чекає на співпрацю з AFBF і "нашими клієнтами у найближчі місяці та роки, щоб гарантувати, що фермери і далі матимуть інструменти та ресурси для діагностики, обслуговування та ремонту свого обладнання", сказав Дейв Гілмор, старший віцепрезидент Deere & Co.

Фермери є частиною масового руху за право на ремонт, який тисне на виробників, щоб вони дозволили клієнтам і незалежним ремонтним майстерням ремонтувати їхні пристрої.

У 2022 році Apple запустила схему "самостійного ремонту", яка дає клієнтам можливість замінити батареї, екрани та камери на своїх останніх айфонах.

Велика Британія та Європейський Союз мають правила, яка зобов'язують виробників надавати клієнтам і незалежним компаніям запасні частини для деякої електроніки.

"Споживачі вже давно скаржаться, що продукти не тільки мають тенденцію виходити з ладу швидше, ніж раніше, але й що їхній ремонт часто є надто дорогим, складним для організації через відсутність запасних частин, а іноді й неможливим", - повідомляє Служба досліджень Європейського парламенту.

Деякі штати США, такі як Нью-Йорк і Массачусетс, ухвалили схожі заходи. У 2021 році президент Байден підписав указ, у якому закликав Федеральну торгову комісію розробити загальнонаціональну політику, яка дозволить клієнтам самостійно ремонтувати свою техніку, зокрема в технологічному та сільськогосподарському секторах.