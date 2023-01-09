Через помилку директора броварні Brewdog любителям пива заплатили по 15 тисяч фунтів

Майкл Рейс

Бізнес-кореспондент, BBC News

1 година тому

Керівник компанії з виробництва пива Brewdog заявив, що він виплатив майже 500 000 фунтів стерлінгів (565 тисяч євро) переможцям оманливої рекламної акції, яка обіцяла пивні банки "з чистого золота".

Джеймс Ватт сказав, що припустився "помилок, які дорого коштували" під час рекламної акції. У 2021 році в межах акції обіцяли людям шанс знайти банку з чистого золота, заховану в ящиках.

Деякі переможці поставили під сумнів цінність банок і почали скаржитися, виявивши, що вони позолочені.

Ватт зізнався, що "помилково вважав", що банки зроблені з чистого золота.

Співзасновник і виконавчий директор компанії Scottish Brewer сказав, що він "неправильно зрозумів процес їхнього виготовлення" і зробив "дурну помилку", коли у початкових рекламних твітах розповів клієнтам, що банки були "з чистого золота".

Після того, як деякі переможці поскаржилися в Управління стандартів реклами, у жовтні 2021 року наглядовий орган підтримав скарги та заявив, що три реклами ввели користувачів в оману.

"Це були три дуже дорогі помилкові твіти, які я написав на ентузіазмі від нашої нової кампанії", - написав Ватт у LinkedIn у суботу.

"Сага про "Золоту банку" була в усіх заголовках. Нас виставили нечесними та нещирими, і ми зазнали справжнього удару в інтернеті та пресі. Заслужено. Мої початкові твіти вводили в оману, і ми заслужили критику", - додав він.

Ватт сказав, що зв'язався з усіма 50 переможцями, щоб запропонувати їм "повний грошовий еквівалент" як альтернативу призу, якщо вони незадоволені".

Автор фото, Mark Craig Підпис до фото, Позолочені банки були приховані у ящиках з пивом

"Загалом це обійшлося мені приблизно в 470 000 фунтів стерлінгів - це значно більше моєї зарплати за два з половиною роки", - додав він.

У своєму дописі бос Brewdog розповів, що зараз він має 40 "золотих" банок.

Провівши розслідування, ASA повідомила, що отримала 25 скарг щодо трьох рекламних оголошень у соціальних мережах, у яких ішлося, що призові банки виготовлені з "чистого золота".

Окрім скарг щодо автентичності призу, дехто мав сумніви щодо вартості банки, тоді як Brewdog стверджував, що її оцінюють у 15 000 фунтів стерлінгів.

ASA повідомила, що у Brewdog сказали слідчим, що одна банка об'ємом 330 мл, виготовлена з еквівалента 330 мл чистого золота, матиме вартість близько 500 000 доларів США (363 000 фунтів стерлінгів).

Але наглядовий орган зазначив, що загальна аудиторія навряд чи знала про ціну золота, "як вона вплине на ціну золотої банки та чи суперечить це оцінці, як зазначеній в оголошенні".

Ватт повторив у своїй публікації на LinkedIn у суботу, що "оцінка в 15 000 фунтів стерлінгів за банку була точною".

Brewdog в минулому вже зазнавала критики через свої маркетингові кампанії, а також через умови роботи в компанії.

У листі від колишніх працівників у червні 2021 року йшлося, що колишній персонал "постраждав психічно" внаслідок роботи у пивоварні крафтового пива.

Ватт тоді вибачився перед колишнім персоналом і сказав, що їхні скарги допоможуть зробити його кращим виконавчим директором.