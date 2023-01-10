Як впливовий суддя прийшов за гуманітаркою і чому все закінчилось скандалом і поліцією

1 година тому

Автор фото, Maryna Piankova

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець та його дружина потрапили у скандал зі сваркою у Броварах на Київщині через набір гуманітарної допомоги. Вони його отримали за власною згодою як внутрішньо переміщенні особи (ВПО).

Про інцидент написала в соцмережах Марина П'янкова, яка виконує обов'язки керівника благодійного фонду "Посох".

На сторінці фонду вказано, що він підтримує ЗСУ та ВПО у Броварах Київської області.

За словами волонтерів, суддю не влаштував вміст набору, який йому видали. Хоча, як розповіли ВВС News Україна у фонді, його вартість становить 1600 гривень.

Дружина судді викликала поліцію через те, що родині начебто "зіпсували" довідку ВПО, кажуть волонтери. Родина судді повернула гуманітарну допомогу волонтерам.

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець зараз балотується на посаду члена Вищої ради правосуддя. На даний час його кандидатуру розглядає етична рада правосуддя.

Поліція підтвердила ВВС News Україна факт скандалу та виклику поліції подружжям. Родина судді ситуацію не коментує, а його дружина закрила сторінку у соціальних мережах.

"Не те, що ми очікували"

Волонтерка Марина П'янкова опублікувала допис про суддю та гуманітарну допомогу в інстаграмі ще 30 грудня. У фейсбуці цей допис вона виклала 7 січня і він викликав чималий резонанс серед користувачів соцмереж - його поширили 70 тисяч разів.

"Не можу промовчати. Сьогодні ця людина просто шокувала усіх, навіть поліцію. Так ось, цей товариш з Донецька прийшов у наш благодійний фонд за продуктовим набором як ВПО, який перебуває у складних життєвих обставинах", - написала волонтерка.

Вона розповіла, що чоловік отримав допомогу на себе, свою дружину, тещу та дітей. Через те, що родина багатодітна з новонародженою дитиною, то їм запропонували також дитячі підгузки і дитяче харчування.

За словами Марини П'янкової, чоловік отримав продуктовий набір, але повернувся через дві години з дружиною і повернув харчі зі словами: "Ви нам дали такий набір, але моя сім'я і діти такого не їдять. Тушонка і згущонка. Там трохи не те, що ми очікували".

Автор фото, Maryna Piankova Підпис до фото, Марина П'янкова оприлюднила фото судді в момент отримання допомоги, але замалювала обличчя

Волонтерка зізнається, що працівниці фонду були обурені. "А ви не обнагліли - ідіть працюйте, якщо вас щось не влаштовує", - розповіла Марина П'янкова.

"Як можна розраховувати на щось особливе, коли тобі дають безкоштовно?" - додала вона.

Іван Голошивець повернув продуктовий набір, а також памперси і дитяче харчування, яке отримав від БФ "Посох".

Виклик поліції

За словами П'янкової, дружина судді кричала і навіть викликала поліцію. "Підстава для виклику: "здраствуйте, я в гуманитарном штабе получила пайок, мне испортили справку, что-то на ней написали", - написала волонтерка.

Вона пояснила, що якщо внутрішньо переміщені особи звертаються за гуманітарною допомогою, то на звороті довідки, яка підтверджує їхній статус, пишуть, коли і що саме видавали людині. Це є звичною практикою у роботі благодійного фонду.

У поліції Київської області ВВС News Україна підтвердили сам факт виклику і приїзду патрульних поліцейських на місце інциденту. Проте по суті справи у поліції говорити відмовились.

Марина П'янкова каже, що подружжя написало і зареєструвало у поліції заяву щодо інциденту. Однак, про що у ній йдеться, їй не відомо.

Через цю заяву, за її словами, 9 січня до неї приїздили поліцейські й розпитували про інцидент.

"Так от - ми всі були в шоці, у тому числі поліція, від того, коли дізналися, хто ж ховається за статусом ВПО. А прийшов до нас за гуманітаркою суддя Донецького окружного адміністративного суду Голошивець Іван Олександрович, із зарплатою більше 150 тисяч грн в місяць і маючи безліч державних пільг", - написала Марина П'янкова.

Автор фото, Maryna Piankova Підпис до фото, Волонтерка опублікувала у фейсбуці фото харчового набору на 12 кг та 17 позицій

Авторка резонансного допису Марина П'янкова оприлюднила фото судді в момент отримання допомоги, але замалювала обличчя. ВВС News Україна вона пояснила свій вчинок тим, що отримала згоду на обробку даних і фотофіксацію лише від імені дружини судді.

Також, за словами волонтерки, у фонду є фото, відео з камер спостереження у приміщенні та підписи причетної особи, які доводять, що викладена нею інформація відповідає дійсності.

Водночас деякі користувачі соцмереж піддали сумніву правдивість викладеної інформації.

Зокрема, волонтерка і журналістка Юлія Белінська зазначила, що для того, щоби когось очорнити, достатньо написати "вигаданий пост".

Світлана Закревська, яка очолює неурядову організацію Alliance for civil rights переконана, що пост волонтерки, який розлетівся соцмережами, "спрямований на підрив репутації конкретної людини". Такі висновки, за її словами, вона разом з іншими колегами зробила після розслідування у "групі з протидії фейкам".

"Сама авторка є юристкою і особа, про яку йдеться, також юрист. Тобто є наявність конфлікту інтересів", - вважає вона.

Що відомо про суддю Голошивця

Згодом проєкт, спрямований на контроль діяльності судів Prosud, оприлюднив додаткову інформацію щодо судді Івана Голошивця.

Зокрема, за інформацією ресурсу, за три роки (з 2018-2021) суддя заробив понад 3.3 млн гривень. Єдиною задекларованою нерухомістю у власності судді 2014 року була квартира в Донецьку, проте, і вона зникла з декларації за 2020 рік. При цьому жодних доходів від продажу квартири суддя - не декларував.

"Натомість весь час у декларації судді є службова квартира у Слов'янську, хоча, як вже відомо, суддя та його родина наразі проживають під Києвом", - йдеться у повідомленні.

Наразі Іван Голошивець бере участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя. На порталі президента розміщена детальна інформація щодо нього.

До 2013 року він працював в СБУ Донецької області у підрозділах, які боролись з корупцією.

Автор фото, Скріншот сторінок соцмереж Анни Голошивець

Дружина судді веде власний бізнес в інстаграмі - ворожба на картах Таро, визначення "гену достатку", привернення багатства тощо. Це було вказано в її екаунті, який вона після скандалу видалила.

Годинна онлайн-консультація Анни Голошивець коштує 4 тисячі грн, про що свідчать повідомлення в соцмережах.

Prosud зазначає, що цього доходу дружини у деклараціях судді не вказано.

Єдиний дохід від підприємницької діяльності дружини Іван Голошивець вказує ще в декларації за 2019 рік - 50 тис. грн. Всі інші роки задекларовані доходи дружини - допомога для переселенців та при народженні дитини, вказує ресурс.