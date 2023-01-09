Ціла граната біля серця: лікарі провели унікальну операцію пораненому військовому

1 година тому

Автор фото, Ганна Маляр

Лікарі провели операцію з видалення гранати ВОГ, яка не розірвалася, з тіла військовослужбовця.

Про таку унікальну операцію повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це шок. Приємний. Не кожне поранення в області серця є смертельним! Гранату видалили у присутності двох саперів, які страхували безпеку медичного персоналу", - повідомила Ганна Маляр.

Осколковий боєприпас калібру 40-мм використовують для підствольних гранатометів та для ручних гранатометів. Вага гранати складає близько 275 грамів.

Автор фото, Ганна Маляр

Як розповіла Ганна Маляр, операцію проводив військовий хірург Андрій Верба. Видалення проводили без електрокоагуляції, оскільки граната могла здетонувати у будь-який момент.

57-річний генерал-майор медичної служби Андрій Верба вважається одним з найдосвідченіших хірургів Збройних сил України.

За словами Маляр, оперативне втручання пройшло успішно, а пораненого військовослужбовця відправили на реабілітацію та відновлення.