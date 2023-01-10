Шестирічний хлопчик у США вистрілив у вчительку з маминого пістолета

1 година тому

Автор фото, Abby Zwerner/Facebook Підпис до фото, Шестирічний учень вистрілив у Еббі Цвернер після "суперечки"

Шестирічний хлопчик вистрілив у вчительку у школі в місті Ньюпорт-Ньюс у Вірджинії з пістолета, який законно придбала його матір, повідомляє поліція.

На пресконференції поліція Вірджинії повідомила, що дитина принесла пістолет до школи у рюкзаку.

Хлопчик навмисно вистрелив у свою вчительку Ебігейл "Еббі" Цвернер під час уроку в п'ятницю. Поліція каже, що вона спромоглася відвести своїх учнів у безпечне місце, а потім покликала на допомогу.

25-річна Цвернер залишається в лікарні в стабільному стані.

"Вона боєць, вона герой", - сказав начальник поліції Стів Дрю, який розмовляв із вчителькою у лікарні. Він додав, що Цвернер неодноразово запитувала його про самопочуття учнів, які були в класі під час стрілянини.

У п'ятницю близько 14:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) у поліцію надійшов дзвінок про те, що в початковій школі Річнек підстрелили вчителя. Зайшовши до класу, поліцейські виявили шестирічного учня, якого тримав працівник школи.

Шеф поліції Дрю сказав, що дитина вистрілила у вчительку один раз. Він додав, що "стрілянина не була випадковою, вона була навмисною", і що вона сталася під час уроку.

За словами шефа Дрю, куля поцілила в руку та в груди Цвернер. Вона переконалася, що її учні в безпеці поза межами класу, перш ніж спуститися до адміністрації школи, щоб покликати на допомогу.

Жінка, яка забирала своїх онуків, побачила, як Цвернер з'явилася в дверях кабінету.

"Вона сказала: "Телефонуйте 911, в мене стріляли". А потім вона знепритомніла", - розповіла Лованда Семпл-Раск New York Times.

Інші батьки розповіли Washington Post, що стрілянина сталася після того, як вчителька намагалася вилучити зброю у дитини.

Поліція повідомила, що знайшла 9-міліметровий пістолет Taurus у класі біля парти учня, а також його рюкзак, мобільний телефон і одну стріляну гільзу.

Шеф поліції Дрю сказав, що поліція встановила під час бесіди з матір'ю дитини, що пістолет був куплений легально та зберігався в їхньому будинку.

Дитину, особу якої не розголошують, взяли під варту та обстежують у лікарні, повідомили в поліції й додали, що вимагатимуть тимчасового затримання.

Поліція продовжує розслідування інциденту, зокрема опитує свідків та співпрацює з місцевими службами у справах дітей.

Чиновники заявили, що хоча в школі, де навчається близько 550 учнів, були металодетектори, учнів перевіряли вибірково.

П'ятикласниця Нова Джон розповіла про момент, коли їхній клас закрили.

"Я злякалася, - сказала вона CNN. - Це був мій перший локдаун, і я не знала, що робити, тому просто сховалася під столом, як і всі".

Один з батьків, Стів Гонсалес, чия дитина була в класі ,де відбулась стрілянина, сказав, що дії Цвернер були самовідданими.

Після того, як у неї поцілила куля, "вона кричала дітям, щоб вони тікали", сказав він Fox News.

Невдовзі після стрілянини учнів евакуювали до спортивної зали школи, а потім віддали рідним. Шеф Дрю розповів про заплаканих батьків, які чекали на своїх дітей.

Одна мати з Британії, яка забирала свою дитину, сказала місцевим ЗМІ, що зброя є "найбільшою проблемою в цій країні".

"Чому все так погано?" - питала вона.

Школа залишатиметься закритою цілий тиждень, щоб дати учням і їхнім родинам час оговтатися, сказав директор.