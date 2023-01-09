Чому Росія боїться використовувати в Україні свої надсучасні Су-57

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Су-57 - російський винищувач п'ятого покоління

Росія використовує у війні з Україною свої найсучасніші винищувачі п'ятого покоління Су-57, проте їхні бойові вильоти швидше за все відбуваються лише в російському повітряному просторі, заявила британська розвідка.

Це може пояснюватися тим, що російські військові бояться скомпрометувати секретні технології. Таке могло б статися, якщо ЗСУ вдасться збити винищувач.

Розповідаємо, що відомо про винищувач Су-57.

За даними британської розвідки, Су-57, напевно, використовується на війні вже пів року. Це найсучасніший у Росії надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, що включає технології малопомітності та передову авіоніку. Його розробляє Дослідно-конструкторське бюро Сухого.

Розмови про розробку такого сучасного озброєння російського виробництва розпочалися ще на початку нульових років, але перший політ Су-57 відбувся лише у січні 2010 року у Комсомольську-на-Амурі.

У грудні 2017-го винищувач здійснив політ із новими двигунами, а наприкінці січня 2018-го стало відомо, що винищувач почав здійснювати вильоти з озброєнням.

Винищувач призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у далеких і ближніх боях, враження наземних, надводних цілей з подоланням систем ППО супротивника та моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування, повідомляв "Интерфакс".

Глава міноборони Росії Сергій Шойгу розповідав у 2018 році, що найновіші винищувачі Су-57 пройшли програму випробувань у Сирії. За кілька місяців Шойгу уточнив, що випробування проходили в лютому і що під час них з літаків було проведено практичні пуски перспективних крилатих ракет.

Через рік президент Володимир Путін заявляв, що вже найближчим часом укладуть контракт на комплексне постачання 76 винищувачів Су-57. За його словами, до 2028 року потрібно повністю переозброїти ними три авіаційні полки повітряно-космічних сил.

Скільки таких винищувачів, які зараз є в Росії, невідомо. Британська розвідка публікує супутникові знімки з п'ятьма Су-57 на авіабазі Ахтюбінськ - ці літаки, найімовірніше, брали участь в операціях проти України, вважають британські військові.

Як вважає британська розвідка, у війні з Україною Росія використовує ці винищувачі дуже дбайливо. За їхніми даними, операції із Су-57, ймовірно, обмежувалися прольотом над територією Росії та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" територією України.

Що означає використання Су-57 у війні проти України?

Павло Аксьонов, кореспондент ВВС

Про те, що Росія використовує у війні з Україною винищувачі Су-57, заявив ще 21 серпня міністр оборони Сергій Шойгу. Тепер військова розвідка міноборони Британії пише у своєму щоденному зведенні, що це відбувається як мінімум із червня.

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Як йдеться у повідомленні, російські ВКС застосовують Су-57 обережно - літаки літають над російською територією і завдають ударів зброї далекої дії, щоб уникнути зіткнень з українською авіацією чи наземними системами ППО.

Повітряна ситуація над Україною і, ймовірно, над європейською частиною Росії відстежується повітряними радарами країн НАТО.

Тому поява в повітрі новітнього російського літака, в конструкції якого використовуються технології зниження помітності радіолокації, може дати багато важливої інформації для західних країн. Зокрема, можна дізнатися про особливості сигнатури винищувача - те, як він виглядає на екранах радарів.

Щоправда, Захід уже мав можливість вивчити цей літак у повітрі - Росія в 2018 році перекидала Су-57 до Сирії. Однак такої інформації не буває надто багато.

У своєму повідомленні британське міноборони посилається на супутникові знімки аеродрому в Ахтубінську, де базуються ці винищувачі, а не дані повітряної радіолокаційної розвідки. Однак при цьому в повідомленні йдеться, що вони літають із червня, що може означати, що за їхніми польотами таки стежили.

Ризик "засвітити" літак в небі для Росії може компенсуватися тим, що у ВКС з'явилася можливість перевірити Су-57 у війні, де противник має бойову авіацію і наземну ППО.

Такі випробування можуть допомогти перевірити різні системи винищувача - радіолокаційний комплекс, засоби радіоелектронної боротьби, зв'язок, систему управління озброєнням, відпрацювати його здатність взаємодіяти з іншими літаками.

І те, що він застосовується обережно і тільки для ударних місій, не означає, що після перевірок ВКС не почнуть сміливо використовувати Су-57.

Крім того, застосовуючи новий літак у реальній війні, Росія підвищує його статус на ринку - зброя, перевірена у боях, цінується вище, ніж перевірена лише за умов полігону.

А Росія - одна з небагатьох країн, яка довела програму розробки винищувачів п'ятого покоління до серійного виробництва. Хоча, за оцінками, у Росії досі було збудовано лише близько 15 одиниць таких винищувачів (для порівняння: у США дводвигунних винищувачів п'ятого покоління F-22 збудували 195 одиниць).