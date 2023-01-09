У Лондоні пасажири проїхалися в метро без штанів. Вперше після пандемії
У неділю десятки людей у Лондоні роздяглися до трусів під час щорічної лондонської акції під назвою "Поїздка в метро без штанів" (No Trousers Tube Ride).
Ця акція почалася у 2002 році в Нью-Йорку під назвою No Pants.
Цьогорічна акція без штанів у метро у Британії стала першою з початку пандемії.
Учасники акції розділилися по різних станціях і знімали нижній одяг вже в метро.
Учасники походжали залом у Паддингтоні, купували квитки та підіймалися і спускалися ескалаторами на станціях без штанів, але у піджаках та черевиках.
Організатори заходу заявили, що хотіли, аби на такій події люди могли "сміятися" та "розважитися".
Вони заохочували людей одягнути веселу спідню білизну, але не робити нічого такого, "що могло б образити людей".