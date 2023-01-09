У Лондоні пасажири проїхалися в метро без штанів. Вперше після пандемії

31 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Учасникам акції радили "читати журнал або щось звичне, що зазвичай роблять в транспорті".

У неділю десятки людей у Лондоні роздяглися до трусів під час щорічної лондонської акції під назвою "Поїздка в метро без штанів" (No Trousers Tube Ride).

Ця акція почалася у 2002 році в Нью-Йорку під назвою No Pants.

Цьогорічна акція без штанів у метро у Британії стала першою з початку пандемії.

Учасники акції розділилися по різних станціях і знімали нижній одяг вже в метро.

Учасники походжали залом у Паддингтоні, купували квитки та підіймалися і спускалися ескалаторами на станціях без штанів, але у піджаках та черевиках.

Автор фото, PA Media

Організатори заходу заявили, що хотіли, аби на такій події люди могли "сміятися" та "розважитися".

Вони заохочували людей одягнути веселу спідню білизну, але не робити нічого такого, "що могло б образити людей".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Хтось використав подію як шанс показати свої смугасті труси

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Участь у заході взяли і любителі книдок. Відсутність одягу знизу не змусила їх відкласти книжку

Автор фото, PA Media

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Учасників заохочували одягати веселу білизну, наприклад ось таку, як на фото