100 будинків пошкоджено, десятки поранених. Наслідки обстрілу Очакова
Росія обстріляла Очаків Миколаївської області, відомо про 15 поранених, їх кількість стрімко зростає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він додав, що серед поранених - дворічна дитина.
Оперативне командування "Південь" повідомило, що в другій половині дня російські військові обстріляли реактивними набоями портову та міську інфраструктуру Очакова.
Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено понад 100 житлових будинків, у міській лікарні вибуховою хвилею вибило вікна, повідомили в Миколаївській облраді.
Раніше сьогодні Росія обстріляла Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Також вдарили по ринку у містечку Шевченкове на Харківщині. Загинули дві жінки, ще п'ятеро людей поранені, серед них - дитина, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.