100 будинків пошкоджено, десятки поранених. Наслідки обстрілу Очакова

1 година тому

Автор фото, Миколаївська облрада

Росія обстріляла Очаків Миколаївської області, відомо про 15 поранених, їх кількість стрімко зростає, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він додав, що серед поранених - дворічна дитина.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що в другій половині дня російські військові обстріляли реактивними набоями портову та міську інфраструктуру Очакова.

Зруйновано декілька адмінбудівель, пошкоджено понад 100 житлових будинків, у міській лікарні вибуховою хвилею вибило вікна, повідомили в Миколаївській облраді.

Автор фото, Миколаївська облрада

Раніше сьогодні Росія обстріляла Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також вдарили по ринку у містечку Шевченкове на Харківщині. Загинули дві жінки, ще п'ятеро людей поранені, серед них - дитина, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.