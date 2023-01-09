ЗСУ обороняють Бахмут, Росія вдарила по Шевченково. Теленовини ВВС

У випуску 9 січня:

  • Російські військові обстріляли Харківщину та Херсон. Є загиблі.
  • Різдвяне перемир'я, якого не було. Репортаж ВВС з охопленого війною Бахмуту
  • Росія заявила про "операцію помсти", але журналісти не побачили ознак удару.
  • Яка ситуація в Бахмуті та Соледарі? Військовий експерт Олександр Мусієнко.
  • Наскільки важливо для українських сил утримувати Соледар?
  • Холодна погода і фронт. Що зміниться?
  • У Росії визнали, що продають нафту суттєво нижче від "стелі ціни".
  • Наскільки російська економіка постраждала від запроваджених Європою санкцій? Говоримо із колишнім першим заступником міністра розвитку економіки України Павлом Кухтою.
  • Сотні прихильників екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу країни, Верховного суду та президентського палацу.
  • У Британії пролунали українські колядки.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.