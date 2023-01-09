ЗСУ обороняють Бахмут, Росія вдарила по Шевченково. Теленовини ВВС
У випуску 9 січня:
- Російські військові обстріляли Харківщину та Херсон. Є загиблі.
- Різдвяне перемир'я, якого не було. Репортаж ВВС з охопленого війною Бахмуту
- Росія заявила про "операцію помсти", але журналісти не побачили ознак удару.
- Яка ситуація в Бахмуті та Соледарі? Військовий експерт Олександр Мусієнко.
- Наскільки важливо для українських сил утримувати Соледар?
- Холодна погода і фронт. Що зміниться?
- У Росії визнали, що продають нафту суттєво нижче від "стелі ціни".
- Наскільки російська економіка постраждала від запроваджених Європою санкцій? Говоримо із колишнім першим заступником міністра розвитку економіки України Павлом Кухтою.
- Сотні прихильників екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Національного конгресу країни, Верховного суду та президентського палацу.
- У Британії пролунали українські колядки.
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