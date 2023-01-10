ЗСУ кажуть, що могли потопити російський катер біля Херсона. Що відомо

1 година тому

Автор фото, Генштаб Підпис до фото, Ілюстративне фото, надане генштабом

Генеральний штаб ЗСУ повідомив подробиці щодо враження російського військового судна, про що згадали в ранковому зведенні.

Виявилось, ЗСУ потопили чи суттєво пошкодили російський катер неподалік Херсону.

"В дельті річки Дніпро, в районі острова Білогрудий, сили оборони Таврійського напрямку артилерійськими засобами уразили ворожий катер", - йдеться у повідомленні генштабу.

Тип катера там досі уточнюють.

Співрозмовники ВВС News Україна в генштабі вказують, що пізніше військові чітко вкажуть, чи катер був потоплений, чи дуже суттєво пошкоджений.

Острів Білогрудий розташований неподалік від Херсона та прилягає до острова Великий Потьомкінський, за який вже кілька тижнів тривають бої між українськими та російськими військами.

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10 січня українські ЗМІ повідомляли, що катер, який могли потопити на Дніпрі, міг готувати висадку десанту на острів біля Херсона.

Співрозмовники ВВС News Україна серед офіцерського складу Збройних сил на цьому напрямку раніше вказували, що на острові Великому Потьомкінському намагаються закріпитись бійці українського розвідувального батальйону, а війська РФ намагаються їх звідти вибити і регулярно обстрілюють.

Контроль за островами на Дніпрі важливий з точки зору захисту Херсона від обстрілів росіян.

Раніше ВВС News Україна повідомляла про те, що Україна почала розбудовувати річковий військовий флот на Дніпрі.