Фільм М3ГАН. Як страхітлива лялька-робот стала мемом і хітом кінотеатрів

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Universal Pictures

Фільм жахів М3ГАН (M3GAN) про, здавалося б, милу ляльку зі штучним інтелектом став вірусним минулого року, коли користувачі вперше побачили трейлер та поспішили відтворити зловісний та зухвалий танець ляльки-робота.

Тепер успіху досягнув сам фільм, перевершивши очікування в північноамериканському прокаті в перші вихідні після виходу.

За вікенд фільм заробив 30,2 мільйона доларів, що значно перевищило прогнози в 17-20 мільйонів доларів.

"Сарафанне радіо зашкалює", — каже Джим Орр зі студії Universal.

Це поставило М3ГАН на друге місце за касовими зборами в США та Канаді після фільму "Аватар: Шлях води", який зібрав 45 мільйонів доларів, ставши сьомим найкасовішим фільмом в історії.

Автор фото, Geoffrey Short/Universal Pictures

М3ГАН (M3GAN) є скороченням від Model 3 Generative Android. Цей робот запрограмований дружити та захищати восьмирічну дівчинку, батьки якої загинули в автокатастрофі.

Спочатку невинний характер М3ГАН незабаром стає все більш загрозливим, коли лялька починає серйозно ставитися до обов'язків захищати маленьку Кеді.

Коли у жовтні вийшов трейлер, глядачі відразу ж підхопили одну сцену - коли М3ГАН з беземоційним обличчям виконує дитячий, але моторошний танець перед тим, як переслідувати нову жертву.

Сцена швидко стала мемом з альтернативними саундтреками від Тейлор Свіфт, Бейонсе та Megan Thee Stallion, а користувачі самі стали відтворювати танець.

"Меми, копіювання танцю, люди просто зрозуміли її таким чином, і це мені дуже сподобалося. Ми просто подумали: "Добре, справу зроблено. Її зрозуміли". Тепер вона належить їм, це неймовірно", - сказала виконавчий продюсер фільму Еллісон Вільямс у коментарі Insider.

"Її (цю сцену - Ред.) використовують в найкумедніші способи, щоб розважати людей, - додає вона. - Це цілковита радість".

Відео з гештегами #M3gan, #M3gandance і #M3ganmovie наразі переглянули 1,5 мільярда разів у тіктоку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Продюсер Джейсон Блум, актриса Елісон Вільямс та танцюристки в костюмах М3ГАН на прем'єрі фільм

Empire написала: "Ще до того, як фільм вийшов, М3ГАН стала, кажучи мовою інтернету, культовою". Buzzfeed стверджує, що персонаж "миттєво став легендою", а The Cut назвав М3ГАН "останньою та найбільш вбивчою дівчиною в кіно".

Її також порівнюють з попередніми демонічними ляльками, такими як Аннабель та Чакі.

Продюсер М3ГАН Джеймс Ван описав своє творіння для Empire як "зустріч Аннабель з Термінатором", а М3ГАН навіть почала суперництво з Чакі в твіттері.

Рецензії допомогли успіху фільму. Зокрема, ресурс кінокритики IndieWire написав, що "М3ГАН може зламати пантеон ляльок-вбивць і залишитися там назавжди".

Фільм уже цілком окупив свій бюджет у 12 мільйонів доларів, а його касові збори зробили його першим кінохітом, який вийшов у 2023 році.

Це також вже більш рідкісний приклад фільму за межами відомої франшизи, який заманив численних шанувальників в кінотеатри, через що продюсер Джейсон Блум із захватом написав у твіттері: "Фільми повертаються!!!"

Девід А. Гросс з Franchise Entertainment Research сказав агентству AFP: "Касові збори фільмів жахів не зменшуються".

"Молоді кіномани хочуть дивитися їх зі своїми друзями, на великому екрані, для максимальних вражень", - пояснює він.