"Купити" трьох дітей і фейкове волонтерство. Поліція викрила схеми виїзду за кордон

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Житомирської області

Поліцейські викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, які фіктивно одружувалися з матерями-одиначками, йдеться у повідомленні поліції Житомирської області.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого виїзд за межі України чоловікам заборонений. Але тисячі людей намагаються скористатися підробними документами, щоб обійти цю заборону.

Так 6 січня поліцейські зняли з потягу сполученням Київ-Перемишль 35-річного мешканця Переяслава Київської області, який лише кілька днів тому став "батьком" трьох дітей, фіктивно одружившись з матір'ю-одиначкою.

Документи про це, а також нові свідоцтва про народження дітей з його прізвищем оформили в одному з РАЦСів Вінниччини.

Автор фото, Поліція Житомирської області

У міграційній поліції розповіли, що мешканка Бердичева та житель Вінниці налагодили схему оформлення батьківства чоловіків над трьома і більше дітьми.

Фактично чоловіки "купували" собі можливість всиновити трьох дітей. Адже батьки трьох і більше неповнолітніх дітей також мають право на виїзд.

Як розповів начальник відділу міграційної поліції у Житомирській області Максим Заярний, організатори схеми підшуковували матерів-одиначок з низьким рівнем достатку. Їм пропонували $500, а за оформлення фіктивного батьківства чоловіки платили від трьох тисяч доларів.

Поліцейські вважають, що з серпня по грудень спільники допомогли виїхати за межі України щонайменше 5-6 чоловікам призовного віку.

Фіктивне волонтерство

У Києві викрили схему легалізації іноземців в Україні та виїзду українців за кордон під виглядом волонтерів, повідомила Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, киянин за 10 тисяч гривень сприяв отриманню іноземцями документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Наразі багато громадян Росії та Білорусі мають проблеми з продовженням своїх дозволів на проживання в Україні.

Автор фото, Київська міська прокуратура

Зловмисник пропонував іноземцям і українцям статус волонтера у благодійному фонді, який займається доставкою міжнародних гуманітарних вантажів в Україні.

Статус волонтера дає можливість перетинати державний кордон України у період воєнного стану.

Організатора схеми затримали під час передачі іноземцю незаконно отриманої посвідки про тимчасове проживання в Україні під виглядом волонтера. Йому обирають запобіжний захід.

У Державній прикордонній службі повідомили, що від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Україною, 15 з них загинули. Причиною смерті ставали несприятливі погодні умови - вони здебільшого перепливали річки чи гинули в горах.