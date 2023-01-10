Скандальна книга принца Гаррі надійшла у продаж. Черги вишикувались з ночі

Шон Кохлан

Кореспондент з питань королівської родини

1 година тому

Автор фото, ANDY RAIN

Книжкові магазини в Лондоні відкрилися опівночі, щоб задовольнити попит на мемуари принца Гаррі після початку їхнього офіційного продажу.

Шанувальники, які вишикувалися у черги, розповідали, що хотіли почути історію "з перших рук".

Продажі стартували вже після витоків інформації з книги під назвою "Запасний" (Spare), які багато в чому розкрили її зміст.

У книжковій крамниці Waterstones заявили, що на книгу принца Гаррі зробили чи не найбільше попередніх замовлень за останнє десятиліття.

Книга видана по всьому світу 16 мовами.

Ці мемуари вже стали лідером продажів у Великій Британії в інтернет-магазині Amazon після кількох днів обговорень гучних викриттів книги - від того, як принц Гаррі втратив цноту, до заяв про те, що на принца Гаррі напав його брат, принц Вільям.

410-сторінкові мемуари розкривають конфлікти і напругу в королівських палацах з точки зору Гаррі. Вони розповідають про його дорослішання та подальший розбрат із королівською родиною.

Наразі Букінгемський і Кенсінгтонський палаци ніяк не коментували книгу.

У книзі йдеться, що принц Гаррі благав свого батька не одружуватися повторно, що він убив 25 бойовиків Талібану під час служби в Афганістані, що він приймав психоделічні препарати - частково через напади паніки - і що Меган і Кетрін мали дуже непрості стосунки.

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Головною темою книги є почуття невтішного горя Гаррі через втрату матері, принцеси Діани, і він стверджує, що страждав від "посттравматичного стресу".

У переслідуваннях Діани звинувачується преса, а в одному з кількох інтерв'ю, які рекламували книгу, а принц Гаррі сказав, що змінити медіаландшафт буде "справою всього його життя".

Є також несподівані деталі, як-от те, що принц Гаррі та принц Вільям називали один одного "Гарольд" та "Віллі", що Гаррі купував одяг у дисконтних магазинах TK Maxx і багато дивився "Друзів" по телебаченню.

Принц Гаррі згадує, що про те, що королева Єлизавета померла, він дізнався з вебсайту BBC, а не від своєї родини.

У книзі також є згадки про плюшевого ведмедика короля Чарльза, якого він у дитинстві скрізь брав із собою.

Принц Гаррі каже, що пошарпаний плюшевий ведмедик допомагав його батькові упоратися із знущаннями, з якими він зіткнувся в школі, і відображав "самотність його дитинства".

У розділі подяки в книзі немає членів королівської родини. Натомість герцог висловлює особливу подяку друзям у Великій Британії, які залишилися з ним "серед туману".

Гаррі також каже, що його психотерапевт допоміг йому "розплутати роки непропрацьованої травми".

Викриття про напруженість у відносинах з королівською родиною, включно з королевою-консортом Каміллою та принцом і принцесою Уельськими, викликали багато суперечок.

Але коли принца Гаррі спитали, чи допоможе публікація примиренню або завадить йому, він заявив, що розрив між ним і його родиною "не міг бути ще більшим і до появи цієї книги".

"Є речі, які все ще будуть мене злити, але я більше не злюся, тому що я точно там, де я повинен бути", - сказав він Good Morning America.

Попри витоки інформації, багато хто стояв у черзі з ночі, щоб купити мемуари. Один із таких шанувальників, професор Кріс Імафідон з Еппінга, сказав, що йому "надзвичайно цікаво" дізнатися, чому Гаррі відійшов від королівського життя.

"Я дуже хочу почути про це з перших рук", - сказав він.

Так само у черзі стояла й 27-річна барменка Саша Перселл, що переїхала до Лондона з австралійського Мельбурна.

"Я просто заінтригована, - сказала вона. - Я стільки чула у пресі про цю книгу, а також це захопливо - я ніколи не була на опівнічному продажі".

А 46-річна Сара Накана з південного Лондона сказала, що вже завантажила аудіокнигу, тому що хотіла спробувати "випередити британську пресу та її розповіді".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Репортери та фотографи зібралися навколо перших клієнтів WH Smith

Опитування громадської думки від YouGov, опубліковане в понеділок, показало падіння популярності принца Гаррі у Британії.

64% людей заявили про негативне ставлення до принца Гаррі, у порівнянні з 26%, які висловили позитивне ставлення до нього. Це найнижчий показник за понад десятиліття цього регулярного опитування.

П'ять років тому це опитування показало, що 80% з 1700 опитаних дорослих позитивно ставилися до Гаррі.

Але останні дані за січень 2023 року показали більшу підтримку серед молодих людей у віці 18-24 років, причому цифри майже порівну розподілилися між тими, хто має позитивні та негативні погляди на принца Гаррі.