ЗСУ тримають оборону в Соледарі, є постачання - речник Східного угруповання військ

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У Соледарі на Донбасі тривають важкі бої, росіяни продовжують атакувати, проте українські бійці тримають позиції.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Цим угрупованням командує генерал-полковник Олександр Сирський.

"У Соледарі тривають бої. Сили оборони займають позиції в самому Соледарі. Є можливість доставляти туди боєприпаси і все інше необхідне. Це найгарячіша точка у боротьбі за суверенітет України. Схід загалом це найбільш гарячий фронт", - повідомив Череватий.

Він наполягає, що у Соледарі українські військові проявляють мужність і не дають пройти росіянам.

"Поки що там складна ситуація, але вона на контролі у керівництва ЗСУ. Там робиться все, щоб максимально завдати шкоди противнику і максимально зберегти свої сили та засоби, особовий склад", - додав Череватий.

При цьому у вечірньому звіті генштабу вперше за останній час не згадали про удари російських військ по позиціях ЗСУ в Соледарі.

А російські військові викладають відео, на яких вони нібито перебувають у центрі міста.

Бої в Соледарі Донецької області в останні дні стають все більш інтенсивними після того, як росіяни спрямували туди основний удар на тлі багатомісячних невдач під Бахмутом, який розташований за 20 км на південний схід від Соледара.

Вранці 10 січня розвідка міноборони Великої Британії повідомила, що Росія, "ймовірно, тепер контролює більшу частину Соледара".

"Наступ на Соледар - це спроба обійти Бахмут із півночі та порушити роботу українських шляхів постачання. Частина боїв велася за входи до занедбаних 200-кілометрових тунелів соляних шахт, що проходять під цим районом. Обидві сторони побоюються, що противник може їх використовувати для проникнення в тил", - пише розвідка.

Українська сторона не підтверджує втрати контролю над значною частиною міста. Але українські військові кореспонденти повідомляють, що Росії справді вдалося сильно ускладнили постачання ЗСУ в Соледарі, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що штурми росіян тут межують з "божевіллям".

Про свої успіхи під Соледаром вже кілька днів заявляють російські джерела та військові блогери. 6 січня засновник приватної військової кампанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що "бійці ПВК "Вагнер" і винятково бійці ПВК "Вагнер" близькі до взяття Соледара".

У вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Соледарі особливо складна, а збройні сили України в останні дні "витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів".

"Це надзвичайно важко - там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили", - заявив він.

"А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля", - додав Зеленський.

Українські військові оглядачі Андрій Цаплієнко та Юрій Бутусов пишуть, що росіянам справді вдалося просунутися ціною великих втрат та вийти на позиції, з яких вони можуть вести вогонь по основній трасі постачання Соледара.

"На сам шлях росіяни вийти не можуть. Це не повне оточення, але нормальне постачання по трасі неможливе, це критично для оборони. Але можливості для виправлення ситуації є", - написав Бутусов.

Бойові дії ускладнює погода. Температура повітря сягає 18 градусів морозу, що створює проблеми обом сторонам і робить питання постачання критичним.

"Основна загроза від росіян - це охоплення з флангів міста. Вони будуть робити усе можливе, щоб пробитись на трасу в тилу Соледару. Для обходу Соледару направлені свіжі резерви зі складу повітряно-десантних військ, захопленню Соледару російське командування надає велике політичне значення", - написав Бутусов.

Автор фото, Яна Синиця Підпис до фото, Соледар - місто, де до війни проживало 10 тис. людей. Тут розташоване підприємство "Артемсіль" з вражаючими соляними шахтами

Напередодні в Соледарі та Бахмуті побував командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, він повідомив про "нову відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків" та кинуті в бій "найбільш професійні загони вагнерівців".

Але підкреслив, що "противник зазнав значних втрат і черговий раз відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар".

Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні за 10 січня обмежився загальними фразами про те, що Росія "продовжує наступальні дії на цьому напрямі", але українські військові "відбили атаки", в тому числі в районах Соледара й Бахмута.

Проте вже ввечері 10 січня генштаб про удари по Соледару не згадав.

"На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області", - повідомили у генштабі.