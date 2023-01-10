Українці розповіли, кому з іноземних лідерів вони довіряють

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Польщі очолює рейтинг іноземних лідерів, яким довіряють українці

Президент Польщі Анджей Дуда є іноземним лідером, якому довіряє найбільше українців - 87%. Такими є результати опитування Інфо Сапієнс для Центру "Нова Європа", проведеного у грудні 2022 року.

Опитування було серед понад 1 500 респондентів в усіх регіонах України, крім Криму та інших окупованих Росією територій. Похибка - 3,1%. Респондентів опитали, кому з іноземних лідерів вони довіряють та не довіряють

До трійки лідерів за рейтингом довіри також увійшли президент США Джо Байден (79%) та керівниця Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (73%).

Наразі лише 16% українців не довіряють Байдену і 8% - Дуді.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн разом з Анджеєм Дудою опинилися в трійці іноземних лідерів, яким найбільше довіряють українці

Організатори опитування відзначають, що рейтинг міг виглядати інакше, якби на час опитування посаду прем'єра Великої Британії ще обіймав Борис Джонсон, до "якого українці ставляться з великою теплотою".

Але чинний британський прем'єр Ріші Сунак обійняв у рейтингу четверте місце з 64% довіри.

"Дані можуть свідчити про те, що українці свідомі того, що підтримку Україні в умовах повномасштабного вторгнення надають держави, а не персонально їх лідери. І тому Велика Британія залишатиметься другом для України, незалежно від того, хто очолюватиме уряд", - відзначають у Центрі "Нова Європа".

Дискусії щодо Макрона та Ердогана

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Опитування показало, що понад половина українців довіряють президенту Євроради Шарлю Мішелю та президентці Молдови Маї Санду. Значна частка українців довіряють також канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (49,2%), генсеку ООН Антоніу Гутеррішу (45%), прем'єру Нідерландів Марку Рютте (44%), прем'єрці Італії Джорджі Мелоні (38,5%), прем'єру Японії Фуміо Кішиді (37%).

А от щодо президентів Франції та Туреччини думки розділилися. 49% опитаних не довіряють Макрону, натомість 44% довіряють, а Реджепу Ердогану майже 47% не довіряють і 42% довіряють.

У Центрі "Нова Європа" відзначають, що за рік кількість українців, які не довіряють Ердогану зросла на 27%, Макрону - на 14%.

"У 2022 році рівень довіри до закордонних лідерів залежить від того, які заяви роблять ці лідери щодо російсько-української війни, та яку допомогу надають їхні країни", - пояснюють експерти.

Антирейтинг

Найбільше не довіряють українці керівнику Росії Володимиру Путіну (97%) та керівнику Білорусі Олександру Лукашенку (94%).

Минулого року в аналогічному опитуванні про недовіру Путіну оголосили майже 77% респондентів, Лукашенку - 59%.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цього року втричі зросла кількість українців, які не довіряють лідеру Китаю Сі Цзіньпіну та прем'єру Угорщини Віктору Орбану, свідчить опитування

Також більшість українців не довіряють лідеру Китаю Сі Цзіньпіну (73%) та прем'єру Угорщини Віктору Орбану (69%).

У порівнянні з минулорічним опитуванням недовіра до китайського та угорського лідерів зросла втричі.