Росія заявила про "повне захоплення" Соледара. Україна не підтверджує

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зруйнований росіянами будинок у Соледарі. Фото зроблене у листопаді 2022 року

Міністерство оборони Росії вдень 13 січня оголосило, що повністю взяло під контроль Соледар. Про це саме заявляють і західні військові аналітики. Українська влада запевняє, що бої за місто тривають.

"Увечері 12 січня завершено звільнення міста Соледар, яке має важливе значення для продовження успішних наступальних дій на Донецькому напрямку", - оголосило міноборони.

Як зазначив речник силового відомства Ігор Конашенков, встановлення повного контролю над Соледаром дозволяє відрізати шляхи постачання українських військ у Бахмуті, після чого "заблокувати і взяти в "котел" підрозділи ЗСУ, що залишаються в ньому".

Росія запевняє, що захоплення Соледару стало можливим завдяки "постійній вогневій поразці противника" штурмовою та армійською авіацією, ракетними військами та артилерією угруповання російських військ. РФ запевняє, що за час боїв біля міста було знищено 3 українських літаки і вертоліт. Загалом начебто було знищено 300 одиниць озброєння і 700 військових ЗСУ.

"У ході дій зі звільнення Соледара підрозділи ВДВ здійснили прихований маневр з іншого напрямку, успішно атакували відразу позиції ЗСУ, зайнявши панівні висоти та блокували місто з північної та південної сторін".

Інформацію Кремля щодо Соледару підтверджує і американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 12 січня.

Але українська сторона поки що це спростовує. "Бої ідуть в самому місті, інформація про те, що українські сили вийшли з Соледару, не відповідає дійсності, там ідуть бої. Деталі ми не говоримо, щоб не розкривати тактичне положення наших бійців", - заявив заявив ВВС News Україна речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, сили противника переважають, бо вони кинули на цей напрямок максимальну кількість. "Але наші сили досі воюють в самому місті", - додав він.

Росіяни ще 10 січня почали заявляти, що повністю заволоділи Соледаром. Проте генштаб і навіть президент Зеленський заперечували вихід сил оборони з міста.

Там тривали запеклі бої, а сили оборони поступово відходили за межі міста та займали нові оборонні позиції.

Російська армія почала просування на Бахмут ще влітку 2022 року, в наступі активну участь брали бійці приватної військової компанії "Вагнер". Проте захопити це велике місто росіяни так і не змогли.

На початку січня 2023 року посилилися бої за містечко Соледар, розташоване за 20 км на північний схід від Бахмута. Росіяни спрямували туди основний удар і називали його захоплення ключем для подальшого оточення Бахмуту.

Соледар ще рік тому мав населення близько 10 тисяч людей, там працював основний постачальник солі України та всього регіону.

Роль Бахмута зросла

Взяття Соледара ще більше ускладнить ситуацію в Бахмуті. Для Росії важливо взяти це велике місто і далі отримати можливість продовжити наступ на велику агломерацію міст Костянтинівка-Слов'янськ-Краматорськ.

Бої за Бахмут та Соледар показали, що Росії надзвичайно важко брати великі міста Донбасу, адже зараз їхня перевага в артилерії над ЗСУ суттєво зменшилась. Проте Росія і досі заявляє мету захопити усю Донецьку область.

Як вказував у своєму звіті військовий експерт Костянтин Машовець, загальна ситуація в районі Соледару для Росії навіть у разі взяття росіянами виглядатиме не дуже сприятливо.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на позиціях поблизу Бахмута, 8 січня

За його словами, за Соледаром існує достатньо підготовлена та потужна лінія оборони ЗСУ, а південно-східна частина міста, куди зайшли штурмові загони "вагнера", достатньо ефективно прострілюється засобами ураження ЗСУ.

Також на північний захід від міста рівень місцевості поступово підвищується, тому позиції ЗСУ займатимуть панівне положення стосовно місцевості, по якій росіяни намагаються організувати штурмові дії.

"Навіть якщо допустити, що українське командування ухвалить рішення про повний відхід з району Соледару, це жодним чином не наблизить російські війська до "омріяної мети" - повного блокування з півночі міста Бахмут", - раніше заявляв Машовець.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові на дорозі поблизу Бахмута, 8 січня