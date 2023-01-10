Навчатись керувати ППО PATRIOT українці почнуть в США вже наступного тижня - ЗМІ

16 хвилин(и) тому

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Українські військові розпочнуть у США навчання з використання систем протиповітряної оборони PATRIOT вже у січні. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на американських чиновників.

CNN з посиланням на двох обізнаних американських чиновників повідомляє, що навчальна програма почнеться вже з наступного тижня на полігоні у Форт-Сіллі в штаті Оклахома, де американські військові проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО.

Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки американської армії та базою для артилерійської школи, яка навчає військовослужбовців уже більше століття.

Інформацію також підтверджує Washington Post. Американський високопосадовець на умовах анонімності заявив виданню, що навчання може розпочатися вже цього місяця.

Про надання систем ППО PATRIOT в Білому домі вперше повідомили 20 грудня. Президент США Джо Байден оголосив про включення цих систем в пакет допомоги Україні під час візиту Володимира Зеленського до США 21 грудня.

Навчання українських військових використанню систем ППО PATRIOT може бути тривалим, повідомляє CNN.

Очікується, що підготовка українців за складною системою триватиме "кілька місяців", повідомила раніше заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер."Я не зможу назвати вам конкретний термін завершення навчання", - сказала вона 6 січня.

Днем раніше речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер сказав, що США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з ракет PATRIOT, "щоб включити потенційну підготовку тут, у США, за кордоном або поєднання обох".

Другу батарею PATRIOT Україні вже пообіцяла надати Німеччина.

Що таке PATRIOT і чому він дуже потрібний Україні?

Одна з основних переваг цієї системи - здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети.

Саме цей тип ракет суттєво дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система PATRIOT може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, США оголосили про надання Україні систем ППО Patriot під час візиту Зеленського до Вашингтона

В Америці систему PATRIOT почали розробляти ще в середині 1980-х років. В бойових умовах її почали використовувати на початку 90-х під час війни в Перській затоці.

Системи використовують для ураження цілей керовані ракети "поверхня - повітря", а також мають високоефективні радіолокаційні станції.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, висока маневровість і завадостійкість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею.

Системи PATRIOT стоять на озброєнні декількох країн, окрім США. Мова йде про Німеччину, Швецію, Японію, Кувейт.

В українському командуванні Повітряних сил вже заявляли, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

Останні декілька років українські високопосадовці публічно закликали США надати цю систему ППО.

Але ініціативи Києва залишались без позитивної відповіді Вашингтону. До початку російського вторгнення основна протиповітряна допомога США полягала в постачанні переносних зенітно-ракетних комплексів, а не великих і потужних систем ППО і ПРО.

Перелам стався лише в жовтні поточного року, коли в Україну спочатку прибула новітня німецька система IRIS-T. А ще через декілька тижнів Збройні сили отримали і американо-норвезький комплекс NASAMS.

Для фактичного завершення побудови системи ешелонованої протиракетної і протиповітряної оборони не вистачає лише далекобійного сучасного комплексу. Саме ним може стати американський PATRIOT.