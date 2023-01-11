Українці з 16 січня можуть обміняти старі лампи на сучасні. Як і де це зробити

15 хвилин(и) тому

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Українці вже незабаром зможуть обміняти лампи розжарювання на світлодіодні лампи, що дозволить зменшити енергоспоживання у домогосподарствах. Відповідну програму затвердив кабінет міністрів, повідомляє пресслужба уряду.

Проєкт реалізують уряд та "Укрпошта" за підтримки Євросоюзу з метою підтримки енергетичної інфраструктури та скорочення енергоспоживання в умовах російських ударів по енергооб'єктах. За даними НЕК "Укренерго", до 40% енергії наразі споживається домогосподарствами.

Влада має дані, що українці досі використовують значну кількість ламп розжарювання, які в середньому споживають майже у вісім разів більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні лампи.

"Українці матимуть змогу обміняти п'ять ламп розжарювання на п'ять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС", - заявили в уряді.

Обмін ламп розжарювання на нові відбуватиметься у відділеннях Укрпошти поетапно в усіх регіонах.

З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування у додатку Дія. Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні наприкінці січня.

Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. Світлодіодні лампи спочатку поставлять до великих міст, які споживають найбільше електроенергії, а до кінця лютого обіцяють завезти навіть в найменші села.

Як обміняти лампи?

Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків. - Ред.) та лампи розжарювання для обміну, відзначають в уряді.

Треба принести п'ять ламп розжарювання у відділення "Укрпошти" та провести там обмін на нові енергоощадні. Це можна буде здійснити з попереднім замовленням через застосунок Дія або без нього.

Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за наявності, пояснюють в уряді.

Ті, хто захочуть оформити замовлення через застосунок Дія, повинні будуть обрати відділення "Укрпошти". Через деякий час їм на телефон надійде повідомлення від Дії про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні "Укрпошти". Лампи чекатимуть нового власника лише п'ять робочих днів, далі замовлення анулюється.

"Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання", - наголошують в уряді. Тобто знайти десь старі непрацюючі лампи неможливо.

Обміняти лампочки можна тільки один раз - система фіксуватиме паспортні дані людини, яка вже скористалась цим правом.

Якщо отримані світлодіодні лампи з якихось причин не будуть працювати, їх можна буде обміняти в "Укрпошті" на нові, але лише один раз.