Зеленський позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Служба безпеки України Підпис до фото, Віктора Медведчука СБУ затримала у квітні, а у вересні 2022 року його обміняли на 200 полонених росіянами українців

Володимир Зеленський своїм указом позбавив громадянства України чотирьох народних депутатів - Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Тепер в них планують забрати мандати народних депутатів.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича", - повідомив президент.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними", - відзначив Зеленський.

Медведчук, Козак та Кузьмін представляють у Верховній Раді ОПЗЖ, а Андрій Деркач є позафракційним депутатом. Всіх їх звинувачують у державній зраді.

Вони вже давно перебувають не в Україні.

У чому їх звинувачують в Україні

Проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та Андрія Деркача у 2021 році РНБО запровадила санкції.

У травні 2021 року Медведчука звинуватили у держзраді та відправили під домашній арешт.

У квітні 2022 року СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Його звинувачують у державній зраді, сприянні тероризму та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Ще одне звинувачення - незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн.

У вересні 2022 року Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, обміняли на 200 полонених росіянами українських військових.

Як і Медведчука, Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Андрія Деркача кілька разів обирали народним депутатом в окрузі на півночі Сумської області

У червні 2022 року СБУ звинуватила Андрія Деркача у державній зраді. Його підозрюють у створенні мережі охоронних фірм, які мали сприяти захопленню росіянами України.

"Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ рф для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача", - заявили тоді в СБУ.

У вересні 2022 року НАБУ та Спецалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що Деркач у 2019-2022 роках одержав щонайменше 567 тисяч доларів від російських розвідувальних та силових структур.

"Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - повідомляли в САП.

Андрію Деркачу заочно оголосили підозру у державній зраді та незаконному збагаченні, оголосили в розшук.

Ще раніше, у січні 2021 року щодо Деркача санкції запровадили США.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Рената Кузьміна підозрюють у поширенні пропагандистських матеріалів на шкоду Україні

У жовтні 2022 року ДБР повідомило Ренату Кузьміну підозру у держзраді, його підозрюють у поширенні напередодні та під час повномасштабного російського вторгнення пропагандистських матеріалів на шкоду України.